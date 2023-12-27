"Толковий ЗСУшник і пілот смертей": росіяни оголосили нагороду за військовослужбовця "Мадяра"

Життя українського захисника загарбники оцінили як німецький танк "Леопард", у 1 мільйон російських рублів.

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Окупанти оголосили нагороду за бійця із Закарпаття, командира роти "Птахи Мадяра" Роберта Бровді на псевдо "Мадяр" через те, що він нищить забагато росіян на фронті. Про це повідомляють аналітики розвідувальної спільноти "OSINT Бджоли".

Аналітики оприлюднили пост одного з російських телеграм-каналів, де чітко йдеться про те, що "Мадяр" заважає окупантам на фронті.

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"Я ось дивлюся, х*хли за наших людей призначають нагороду. Ось на фото — позивний "Мадяр". Толковий він ЗСУшник і пілот смертей, на ньому російського солдата достатньо, щоб за його голову призначити нагороду. Я думаю мене підтримає уся спільнота телеграм-каналів про "СВО". Я готовий заплатити 1 мільйон рублів за голову "Мадяра", — написав адмін Z-телеграм-каналу "Проект Барс 11".

Аналітики OSINT Бджоли встановили такого щедрого і до напів смерті заляканого "Мадяром" росіянина — адміна телеграм-каналу. Ним є дехто Низовцев Сергій Сергеевич, який веде канал разом із своєю дружиною Низовцевою Наталею Данилівною.

Низовцев С.С. 16.06.1989 року народження. ІПН 110506330394, паспорт 870 9378932. Прописка: Республіка Комі, м. Печора, вул. Гагаріна, буд.7. Ймовірно живе з дружиною в м. Сиктивкар.

Телефон +79121511116 (активний в вотсап, профиль телеграм закритий налаштуваннями приватності). На постійній основі доставляє допомогу російським окупантам, особисто відвідує тимчасово окуповані території.

Низовцева Н.Д. 09.08.1988 року народження, домашня адреса Республіка Комі, м. Сиктивкар, вул. Тентюковська 91-33.

Між тим "Мадяр" разом зі своєю командою продовжують вбивати росіян на фронті. 26 грудня вони поділилися статистикою роботи за добу на лівому березі Дніпра.

"Статистика анті-фпв на Кринках за 26 грудня 23 року. За день виявлено: 24, з них знищено — 20. Загальний рахунок: 1191 (виявлено / 896(знищено). Силами та засобами зведеної групи РЕБ та РЕР Морської піхоти+ТРО+Птахи Мадяра. Памʼятайте: коли ми їх валимо, вони падають, але все одно вибухають", — зазначається в телеграм-каналі "Птахи Мадяра".

Нагадаємо, що 18 грудня "Мадяр" розповів, що російські війська застосовують у 5–10 разів більше звичайних FPV-дронів, що завдає значних втрат Збройним Силам України.

"Мадяр" 17 грудня розкритикував статтю NYT про плацдарм у Кринках. Він розповів, що його підрозділ від початку жовтня ЗСУ на лівому березі Дніпра, "безперервно і щодня" виконує бойові завдання, і що окупанти полюють на нього особисто і на кожен екіпаж "Птахів Мадяра".