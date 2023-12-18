Завдають суттєвих втрат: у росіян у 5-10 разів більше FPV-дронів, — Мадяр (відео)

Звичайний китайський дрон вартістю $350-400, як пояснив командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, централізовано постачається з Китаю.

Related video

Російські війська застосовують у 5-10 разів більше звичайних FPV-дронів, що завдає значних втрат Збройним силам України. Про це заявив український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді на псевдо "Мадяр". Відеозвернення бійця опублікував у Telegram-каналі "Волиньпост".

Важливо

Застосували дрон-камікадзе: "Птахи Мадяра" знищили танк окупантів (відео)

Він зазначив, що звичайний китайський дрон вартістю $350-400 централізовано постачається з Китаю. З його слів, перевага у кількості безпілотників у російських загарбників є суттєвою.

"Може п’ять до одного, може десять одного", – заявив він.

"Мадяр" розповів, що на початку масштабного вторгнення значні втрати завдавала артилерія. Згодом, коли українські війська перейшли до контрнаступальних дій, як зазначив військовий, близько третини втрат підрозділи, які заходять на окуповані території, зазнають внаслідок підривів на мінах.

"Нам потрібні технології розпізнавання ворожих вибухових пристроїв", – пояснив він.

Війна з Росією – заяви "Мадяра"

"Мадяр" 17 грудня розкритикував статтю NYT про плацдарм у Кринках. На думку українського захисника, публікація американського видання, що містить коментарі окремих військових, не дає узагальненої об'єктивної картини подій. Він розповів, що його підрозділ від початку жовтня, від першого дня наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра, "безперервно і щодня" виконує бойові завдання, і що окупанти полюють на нього особисто і на кожен екіпаж "Птахів Мадяра".

Він також заявив, що російські окупанти навчилися впливати на платформу супутникового інтернету Starlink на фронті. Загарбники отримали технологію та вже випробовують. Вони готують її до промислового виробництва. З його слів, йдеться про системи, що працюють у Ku-діапазоні. Захисник переконаний у тому, що невдовзі росіяни дістануться і Ka-діапазону.

Нагадаємо, 20 вересня "Мадяр" показав кілометри "зубів дракона", які гальмують наступ. Російське командування сподівається зупинити просування техніки ЗСУ під Токмаком, заставивши поля та дороги бетонними пірамідами. Поки що бронетехніка до них не дійшла, однак їх легко долають FPV-дрони.