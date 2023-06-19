Застосували дрон-камікадзе: "Птахи Мадяра" знищили танк окупантів (відео)

Важка бронетехніка ворога намагалася швидко рухатися дорогою аби не потрапити під обстріл українських військ, але була знищена дроном-камікадзе.

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Рота ударних безпілотників "Птаха Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України за допомогою дронів ліквідувала російський танк. Про це повідомили у Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

На відео важка бронетехніка ворога намагається швидко рухатися дорогою аби не потрапити під обстріл українських військ. Згодом дрон-камікадзе влучили у башту танка. Локація, де відбулася успішна ліквідація ворожої техніки, не вказана.

Контрнаступ ЗСУ: знищення російських військ у червні

У червні українські війська активізували зусилля щодо прориву фронту. Підрозділи сил оборони намагаються знайти слабкі місця в обороні ворога. Станцію наземної артилерійської розвідки росіяни намагалися заховати у густій рослинності. Це їм не допомогло зберегти техніку. Українські захисники використали безпілотники та скорегували артилерійський удар й по російському танку Т-80.

Також українські тероборонівці 16 червня дроном-камікадзе знищили позиції росіян. Ворожі підрозділи частіше використовувати кулемет та постійно стріляли у бік українських підрозділів, але згодом залишилися без зброї. Вороже укриття та кулеметний розрахунок були ліквідовані. Українські війська отримали успішний результат завдяки дрону-камікадзе.

Штурмовики ЗСУ 19 червня під кулеметним вогнем закріплюються на позиціях під Бахмутом. Українські військові під час наступальних дій зазнали атаки з боку російського кулеметного розрахунку, але все ж зайняли позиції. Поблизу міста є певне просування українських підрозділів.

Нагадаємо, 19 червня Полтавська тероборона ефектно знищила російську БМП. Українська артилерія пристрілялася та вдало ліквідувала багатотонну БМП, від якої згодом майже нічого не залишилося.