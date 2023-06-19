Штурмовики ЗСУ під кулеметним вогнем закріплюються на позиціях під Бахмутом (відео)

Українські військові під час наступальних дій зазнали атаки з боку російського кулеметного розрахунку, але все ж зайняли позиції.

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Бійці 1 і 3 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр закріплюються на зачищених позиціях поблизу Бахмута. Відповідне відео опублікували у Telegram підрозділу.

На відео можна побачити, що українські військові під час наступальних дій зазнають атаки. У них регулярно стріляв кулеметний розрахунок окупантів.

"По штурмовиках працює ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами", – йдеться у дописі.

Попри це – бійці виконують усі поставлені задачі та просуваються вперед. Згодом українські захисники почали займати позиції, щоб їх утримати.

Ситуація в районі Бахмута у червні

Поблизу Бахмута й надалі тривають бої. Львівські десантники 19 червня знищили екіпаж ворожої техніки, який намагався швидко проскочити полем. БМД РФ так й не доїхала до лісосмуги.

Німецьке видання Bild повідомило, що російські війська могли втратити контроль над частиною Бахмута. До цього міг призвести тиск української армії. Журналісти стверджують, що отримали доступ до документів Бундесверу. В них зазначається одразу декілька моментів з різних частин фронту. Зокрема на Бахмутському напрямку російські війська могли втратити частину контролю над населеним пунктом у Донецькій області через постійний тиск Збрйних сил України.

В ISW заявили 17 червня, що українські війська просуваються в районі Бахмута. Як зазначають американські аналітики, російські війська перекидають на Бахмутський напрямок деякі свої найбоєздатніші частини.

Нагадаємо, артилеристи 15 червня завдали удару по росіянах у районі Бахмута. Російські загарбники розмістили гармату і склад боєкомплекту в цивільній інфраструктурі, але українські війська їх ліквідували.