Львівські десантники знищили ворожу БМД в районі Бахмута (відео)

Екіпаж ворожої техніки намагався швидко проскочити полем, але так й не доїхав до лісосмуги.

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Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України знищили БМД російських загарбників. Про це 19 червня повідомили у Telegram підрозділу.

На відео екіпаж ворожої техніки намагається швидко проскочити полем. Згодом бойову машину повітрянодесантних та аеромобільних військ РФ було ліквідовано.

"Знищили чергову ворожу бойовому машину десанту разом з екіпажем", – йдеться у дописі.

Знищення БМД російських військ

Українські війська регулярно знищують подібну техніку російських військ. Так, у березні ЗСУ ліквідували БМД за допомогою дрона. Окрім того, також були ліквідовані або пошкоджені танки. В одному з випадків оператор відправив БПЛА, щоб підірвати російський танк, і він успішно впорався зі своїм завданням, скинувши по цілі три снаряди. Після цього безпілотник також вистежив та уразив ворожу машину десанту.

На початку масштабного російського вторгнення українські захисники завдяки ударним безпілотникам Bayraktar успішно знищували бойові машини повітрянодесантних підрозділів Російської Федерації, які використовувалися для швидкого транспортування військ.

У березні 2022 року Гостомелі спецназ ГУР знищив 20 ворожих БМД. За контроль над містом на Київщині тривали бойові зіткнення. Протягом дня, за твердженнями силовиків, у населеному пункті було знищено 20 ворожих бойових машин. Бій вела об'єднана група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України спільно з підготовленими місцевими групами опору.

Нагадаємо, 19 червня Полтавська тероборона ефектно знищила російську БМП. Українська артилерія пристрілялася та вдало ліквідувала багатотонну російську техніку, від якої згодом майже нічого не залишилося. Бійці зазначили, що після влучання відбулася детонація боєкомплекту. Техніку російським загарбникам відновити вже не вдасться.