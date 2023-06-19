Розлетілася на друзки: Полтавська тероборона ефектно знищила російську БМП (відео)

Українська артилерія пристрілялася та вдало ліквідувала багатотонну БМП, від якої згодом майже нічого не залишилося.

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Бійці 146-го батальйону Полтавської окремої бригади тероборони Збройних сил України знищили бойову машину піхоти російських окупантів. У Facebook підрозділу 19 червня повідомили подробиці.

Українські захисники зазначили, що спочатку зафіксували ціль. Згодом артилерія пристрілялася та вдало ліквідувала багатотонну БМП, від якої згодом майже нічого не залишилося.

"Техніка розлітається на друзки!" – йдеться у дописі.

Бійці зазначили, що після влучання відбулася детонація боєкомплекту. Техніку російським загарбникам відновити вже не вдасться.

Тероборона ЗСУ на фронті

Бійці територіальної оборони регулярно проводять успішні дії зі знищення особового складу та техніки ворога. Так, наприкінці травня влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 залишив росіян без танка, який був ретельно захований у лісі. Успішна операція бійцями була проведена спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід". Завдяки ефективній взаємодії вдалося виявити важку бронетехніку.

Сили територіальної оборони ЗСУ також використовують й трофейну техніку для боротьби з загарбниками. Влітку 2022 року, як розповіли бійці ТрО, транспортувати з поля бою російську техніку їм допомагав цивільний тракторист. Оператор-навідник під псевдонімом "Арей" розповів, що у такої техніки є, як переваги, так і недоліки. Маневреність та потужне озброєння він назвав основними перевагами бойової машини.

Нагадаємо, 19 червня у соцмережі повідомили, як росіяни нашпигували танк вибухівкою і відправили на позиції ЗСУ. Російські окупанти зробили зі старої радянської техніки пересувний об'єкт з вибухівкою та назвали його "найпотужнішим дроном-камікадзе". Танк наїхав на міну і був добитий українським гранатометником з РПГ. Згодом техніка здетонувала, відбувся потужний вибух.