Российские БПЛА начали "уклоняться" от ударов украинских дронов: детали (видео)

Россияне могли оснастить свои БПЛА Zala датчиками, реагирующими на приближение радиосигнала, считают эксперты.

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Российские разведывательные беспилотные аппараты начали маневрировать, пытаясь избежать ударов украинских дронов-перехватчиков. Соответствующее видео опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

БПЛА Zala пытался уклониться от удара

По словам блогера, на днях появилась информация, что российские оккупанты научили свои БПЛА-разведчики уклоняться от украинских зенитных беспилотников. На обнародованном видео можно увидеть один из таких модернизированных аппаратов Zala. Несмотря на новую способность, российскому дрону не удалось спастись.

"Мастерство воинов экипажа "Самосуд" подразделения "Ласточка" 11 бригады НГУ и замечательные характеристики небесного FPV не оставили российскому крылу шансов. Цель уничтожена", — констатировал Сергей Стерненко.

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Портал "Милитарный" пишет, что принцип действия таких БПЛА пока не изучен. Есть неподтвержденные предположения, что российские беспилотники получили камеры заднего вида, которые предупреждают об угрозе и автоматически инициируют заранее запрограммированный алгоритм маневров.

При этом эксперты портала отметили, что на БПЛА Zala не были замечены объекты, похожие на видеокамеру. Взирая на это, они предположили, что активация маневров может происходить с приближением источников излучения радиосигнала, датчики которых уже замечали на дронах Zala.

Напомним, украинская команда разработчиков "Дикие Шершни" специально модифицировали свои беспилотные летательные аппараты для уничтожения российских разведывательных беспилотников в небе.

Кроме того, "Дикие Шершни" анонсировали серийное производство беспилотников для уничтожения дронов типа "Шахед", которыми ВС РФ атакуют Украину.