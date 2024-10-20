Борець із "Шахедами": в Україні розробляють перехоплювач іранських дронів "Sting" (фото)

Постійні атаки ЗС РФ безпілотниками по тилових українських містах і брак дорогих західних ракет до систем ППО змушують інженерів шукати технологічні рішення. Новий дрон-перехоплювач керується окулярами віртуальної реальності, а система штучного інтелекту допомагає вразити ціль.

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Українські фахівці розробляють безпілотник-перехоплювач "Sting". Апарат перехоплюватиме іранські дрони-камікадзе "Шахед-136", якими російська армія атакує тилові міста, пише британська газета The Telegraph.

Нова зброя використовуватиметься замість звичайних боєприпасів ППО для захисту українських міст. Її розробники, група Wild Hornets, заявляють, що їхня остання інновація зможе літати зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину і на висоті понад 3 кілометри.

Sting — класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, де встановлені боєголовка і камера. Керувати ним із землі буде пілот за допомогою окулярів віртуальної реальності. Оператор зможе точно побачити, куди летить безпілотник. Розробка має систему наведення на основі штучного інтелекту

Ціна дрона Sting у десятки разів нижча, ніж "Шахедів"

Аналогічні безпілотники використовували для перехоплення російських розвіддронів, що літають високо і повільно над полем бою і збирають дані для артилерійських і ракетних підрозділів ЗС РФ.

Sting стане першим дроном, спеціально розробленим для боротьби з іранськими "Шахедами", які війська РФ щодня випускають по Україні від 30 до 80 штук. Масштаб атак виявився серйозною проблемою для українських підрозділів ППО: дорогі західні ракети класу "земля-повітря" закінчуються.

"Середня ціна дрона Sting у десятки разів нижча, ніж "Шахедів", — повідомило джерело газети з команди розробників.

Є надія, що за допомогою недорогих безпілотників для знищення іранських дронів Україна збереже запас ракет ППО. Київ отримав від Заходу 1 млрд доларів на закупівлю і виробництво безпілотників, але в Wild Hornets заявляють, що їм, як і раніше, потрібні додаткові пожертвування для виробництва достатньої кількості дронів.

Нагадаємо, українські дрони 20 жовтня вразили найбільший у Росії завод імені Свердлова в Дзержинську, що виробляє вибухові речовини.

Фокус раніше писав, як російські окупанти скидають із дронів гранати на жителів Херсона. Одна з гранат потрапила в цистерну з питною водою, загинув водій.