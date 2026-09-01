У Києві пролунали вибухи: росіяни атакували столицю балістикою і "Цирконами"

У ніч на 1 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети. Також OSINT-канали повідомляли про рух крилатих ракет типу "Калібр", гіперзвукових "Цирконів" та реактивних "Шахедів" у повітрі над Україною.

Сильні вибухи прогриміли зокрема на лівому березі Києва, повідомила кореспондентка Фокусу. Перед цим Повітряні сили попереджали про фіксацію швидкісних цілей у напрямку столиці.

У той час, близько 02:30 години, повітряну тривогу було оголошено у низці південих, північних, центральних, східних та західних областей через ракетну небезпеку.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 02:30 годину

OSINT-канали попереджали, що російська армія здійснила пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Новоросійська у РФ. Кадри пусків ракет по Україні цієї ночі вдалося зафільмувати очевидцям.

Кадри пусків ракет "Калібр" із Новоросійська цієї ночі

За повідомленням моніторингових каналів, ракети "Калібр", попередньо, вдалося знищити силам протиповітряної оборони, хоча офіційних підтверджень поки немає. OSINT-аналітики зазначають, що вибухи на тлі атаки балістичних ракет і "Цирконів" прогриміли у Києві та Борисполі. Попередньо, ворог застосував понад десяток ракет для ударів по столиці цієї ночі.

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Близько 02:45 години атака на Київ продовжилася. Повітряні сили і моніторингові канали попередили, що у напрямку столиці зафіксовано повторний вихід швидкісних цілей з території РФ.

Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив ракетний удар по Україні цієї ночі. За його інформацією, росіяни атакували Київ та Київщину.

Інформації щодо наслідків атаки на момент публікації не було. Станом на 02:50 годину повітряна тривога у Києві та області тривала: Повітряні сили попередили, що берігається загроза застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження для Києва та області до оголошення відбою небезпеки.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 серпня росіяни масовано атакували Одесу дронами, ракетами і керованими авіабомбами. Під атакою опинилася цивільна та енергетична інфраструктура.

Також 31 серпня Тарас Панасенко повідомив про те, що РФ знищила ще один розподільчий центр компанії "Аврора" на Київщині.