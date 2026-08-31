РФ знищила ще один розподільчий центр "Аврори" на Київщині: що відомо про наслідки

Після російської атаки 31 серпня знищено ще один розподільчий центр мережі популярних українських мультимаркетів "Аврора". На щастя, обійшлося без постраждалих.

У компанії кажуть, що про наслідки влучання буде відомо пізніше. На місці працюють усі відповідні служби. Про це повідомив співвласник мережі Тарас Панасенко.

Атака РФ на склади Аврори

"Унаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті", — написав він.

Крім того, Панасенко додав, що про інші наслідки атаки РФ в компанії повідомлять пізніше. Також він подякував партнерам і клієнтам за підтримку.

Як повідомив голова Білогородської територіальної громади Антон Овсієнко, РФ атакувала складські приміщення мережі "Аврора" у селі Стоянка.

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Атака РФ на склади Аврори на Київщині

"Станом на зараз інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Маємо надію, що ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, житлова інфраструктура, будинки мешканців та соціальні об’єкти громади не пошкоджені. На місці працюють усі відповідні служби. Триває локалізація займання та ліквідація наслідків атаки", — повідомив він.

Атака РФ на логістику України: що відомо

Відомо, що у серпні РФ вже атакувала розподільчий центр мережі "Аврора". Але, на щастя, у результаті тієї атаки також ніхто не постраждав.

Також Фокус писав про перебіг обстрілу України 27 серпня. Вночі росіяни запустили по українцях балістичні "Іскандери", і також ракети "Онікс" та дрони різних типів: сили ППО збили сім балістик та більшість БпЛА. Вночі чули вибухи у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій областях: були руйнування без жертв.