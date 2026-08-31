РФ уничтожила еще один распределительный центр "Авроры" в Киевской области: что известно о последствиях

После российской атаки 31 августа был уничтожен ещё один распределительный центр сети популярных украинских мультимаркетов "Аврора". К счастью, обошлось без пострадавших.

В компании заявляют, что о последствиях попадания станет известно позже. На месте работают все соответствующие службы. Об этом сообщил совладелец сети Тарас Панасенко.

Нападение РФ на склады "Авроры"

"В результате очередной вражеской атаки сегодня был уничтожен ещё один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Самое главное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии", — написал он.

Кроме того, Панасенко добавил, что о других последствиях атаки со стороны РФ в компании сообщат позже. Также он поблагодарил партнеров и клиентов за поддержку.

Как сообщил глава Белогородской территориальной общины Антон Овсиенко, РФ нанесла удар по складским помещениям сети "Аврора" в селе Стоянка.

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Атака РФ на склады "Авроры" в Киевской области

"На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало. Надеемся, что никто не пострадал. По предварительным данным, жилая инфраструктура, дома жителей и социальные объекты общины не повреждены. На месте работают все соответствующие службы. Продолжается локализация возгорания и ликвидация последствий атаки", — сообщил он.

Атака РФ на логистику Украины: что известно

Известно, что в августе РФ уже атаковала распределительный центр сети "Аврора". Но, к счастью, в результате той атаки также никто не пострадал.

Кроме того, "Фокус" писал о ходе обстрела Украины 27 августа. Ночью россияне запустили по украинцам баллистические ракеты "Искандер", а также ракеты "Оникс" и дроны различных типов: силы ПВО сбили семь баллистических ракет и большинство БПЛА. Ночью слышались взрывы в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях: были разрушения, но жертв не было.