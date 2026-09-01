В Киеве раздались взрывы: россияне атаковали столицу баллистикой и "Цирконами"
В ночь на 1 сентября в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты. Также OSINT-каналы сообщали о движении крылатых ракет типа "Калибр", гиперзвуковых "Цирконов" и реактивных "Шахедов" в воздухе над Украиной.
Сильные взрывы прогремели, в частности, на левом берегу Киева, сообщила корреспондент Фокуса. Перед этим Воздушные силы предупреждали о обнаружении высокоскоростных целей в направлении столицы.
В это время, около 02:30, в ряде южных, северных, центральных, восточных и западных областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
OSINT-каналы предупреждали, что российская армия произвела запуски крылатых ракет типа "Калибр" из Новороссийска в РФ. Свидетели сумели заснять кадры запусков ракет по Украине этой ночью.
По сообщениям мониторинговых каналов, ракеты "Калибр", по предварительным данным, удалось сбить силам противовоздушной обороны, хотя официальных подтверждений пока нет. OSINT-аналитики отмечают, что взрывы на фоне атаки баллистических ракет и "Цирконов" прогремели в Киеве и Борисполе. По предварительным данным, враг применил более десятка ракет для нанесения ударов по столице этой ночью.
Около 02:45 атака на Киев продолжилась. Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили, что в направлении столицы зафиксирован повторный выход высокоскоростных целей с территории РФ.
Глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил ракетный удар по Украине этой ночью. По его информации, россияне атаковали Киев и Киевскую область.
На момент публикации информации о последствиях атаки не было. По состоянию на 02:50 воздушная тревога в Киеве и области продолжалась: Воздушные силы предупредили, что сохраняется угроза применения баллистического оружия и других средств поражения в отношении Киева и области до объявления отбоя опасности.
Напомним, поздно вечером 31 августа россияне подвергли Одессу массированной атаке с использованием дронов, ракет и управляемых авиабомб. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Кроме того, 31 августа Тарас Панасенко сообщил, что РФ уничтожила ещё один распределительный центр компании "Аврора" в Киевской области.