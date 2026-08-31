В Одессе прогремела серия взрывов: город подвергся массированной атаке российских дронов, ракет и КАБ

Поздно вечером 31 августа россияне нанесли по Одессе удар с помощью большого количества реактивных дронов, баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и управляемых авиабомб. В городе прогремела серия мощных взрывов, очевидцы сообщают о перебоях с электричеством.

Под ударом вражеских дронов и ракет в Одессе оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне наносят удары по Одессе, под атакой врага — объекты энергетики и гражданские объекты", — отметил чиновник, подчеркнув, что такая тактика РФ вызовет соответствующие действия со стороны Украины.

Коваленко сообщил о массированной атаке на Одессу

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе действовали силы противовоздушной обороны. Чиновник также призвал жителей оставаться в укрытиях до объявления об отбое угрозы.

Відео дня

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что противник нанес массированный удар по городу. В результате обстрела пострадали объекты инфраструктуры.

"Массированная атака противника на город. Пострадала инфраструктура. Выясняем подробности", — написал глава МВА.

Журналист Андрей Смолий и местные Telegram-каналы также сообщали, что в некоторых районах Одессы после вражеских ударов пропало электроснабжение. Однако на момент публикации официальных комментариев по этому поводу не было.

В настоящее время устанавливаются все последствия массированного удара по городу.

Напомним, что во время атаки 31 августа россияне уничтожили ещё один распределительный центр компании "Аврора" в Киевской области.

Кроме того, в результате обстрела 30 августа россияне повредили склад Auchan в Борисполе Киевской области и складские помещения в Одесской области, где хранились продукты питания для населения.