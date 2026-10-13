Служит сигналом: Уиткофф и Кушнер оправдались за дизельную сделку Трампа

Сделка, разрешающая экспорт российского дизельного топлива, является частью попытки вернуть Россию за стол переговоров после провала предыдущих усилий наладить диалог для прекращения войны с Украиной.

Об этом на встрече в Майами украинским представителям заявили спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом встречи.

По их словам, кремлевский диктатор Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении боевых действий, однако эта сделка якобы может возобновить трехсторонний диалог. Таким образом США дают понять Киеву, что соглашение "служит сигналом о готовности Трампа ко взаимодействию с Россией".

Кушнер подтвердил, что Белый дом неоднократно обращался к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Трамп уверяет, что эти атаки повлияли на рост мировых цен на топливо, хотя большинство экспертов называют главной причиной войну в Иране. С этим согласны и американские политики, в том числе республиканцы.

Один из участников встречи сообщил, что соглашение о поставках дизельного топлива — лишь часть более широкого обсуждения того, как вернуть Украину и Россию за стол переговоров и положить конец войне. По словам собеседника, на встрече также затрагивался вопрос гарантий безопасности для Украины, однако подробности не уточнялись.

Кроме того, во время встречи в Майами Кушнер и Уиткофф напомнили украинским официальным лицам обо всем, что США сделали для Украины, включая предоставление военной помощи и разведывательной поддержки ее вооруженным силам.

Два инсайдера ресурса, а также участник встречи опровергли информацию о том, что американская сторона угрожала прекратить поддержку, если удары продолжатся.

Кроме американцев и украинцев, во встрече участвовали представители европейских стран, которые присоединились по видеосвязи, и представители Всемирного банка.

Итоги переговоров: отложенный визит в Москву и новые обстрелы

Вчера стало известно, что Уиткофф и Кушнер отложили свой запланированный визит в Москву. Он не состоится, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на "новое согласованное предложение" для российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил, что между Россией и Украиной началось "энергетическое перемирие".

Впоследствии издание Axios со ссылкой на данные представителя Белого дома сообщило, что соглашение об "энергетическом перемирии" на данный момент касается лишь прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Вечером того же дня, то есть 11 октября, вопреки "энергетическому перемирию" РФ вечером 11 октября нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Узнав об этом, Трамп заявил, что Путин якобы больше стремится заключить мирное соглашение, чем Владимир Зеленский.

Также сообщалось, почему "миротворец" Трамп защищает агрессора и угрожает Украине.