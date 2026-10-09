"Є нові ідеї": Віткофф та Кушнер зустрінуться з делігацією України, — ЗМІ

Сьогодні у Маямі представник Трампа Стівен Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією, щоб обговорити нові пропозиції щодо війни в Україні. Представники США кажуть, що мають "нові ідеї".

Видання Axios інформує, що до зустрічі приєднаються представники Євросоюзу. Сторони обговорять нові пропозиції щодо виходу з глухого кута у війні Росії проти України, зокрема можливість часткового припинення вогню.

За даними видання, адміністрація Трампа прагне досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та до настання зими в Україні. Американська сторона сподівається узгодити пропозиції, які могли б наблизити припинення бойових дій.

США пропонують часткове припинення вогню

Однією з ідей, яку планують обговорити в Маямі, є часткове припинення вогню. Воно передбачатиме припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та постачанню зерна. Україна вже заявляла про готовність розглянути такий крок, тоді як Росія поки не продемонструвала значної готовності до відповідних домовленостей.

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Американське джерело Axios пояснило, що наближення зими посилює занепокоєння сторін.

"Вони всі нервують через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються посередникувати зі сторонами з метою створення єдиної пропозиції", — сказав співрозмовник видання.

Хто візьме участь у переговорах

Перед зустріччю в Маямі Віткофф і Кушнер провели переговори з Трампом у четвер, 8 жовтня. Вони представили президенту останню версію американських пропозицій і мали отримати його позицію перед початком консультацій. У зустрічі також брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника з національної безпеки Майк Нідхем.

Українську сторону, за інформацією Axios, представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, директор Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров, дипломатичний радник Сергій Кислиця та народний депутат Давид Арахамія. США також запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО й Європейського Союзу. Очікується, що переговори триватимуть два дні.

Окрім припинення вогню, учасники мають обговорити гарантії безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти війни.

Що Зеленський сказав про можливе перемир’я

Президент України Володимир Зеленський у четвер підтвердив, що Київ обговорює зі США можливість припинення вогню в енергетичній сфері та щодо постачання зерна. Водночас він утримався від прогнозів щодо перспектив досягнення домовленостей, згадавши ризик того, що Росія може відреагувати на ініціативи протилежними діями.

"Щодо того, що може бути реалістичним або більш реалістичним, я ще не готовий сказати. Я не хочу щось сказати, а потім Росія, як завжди, зробить навпаки зі злості. Тож давайте почекаємо і побачимо", — заявив Зеленський журналістам.

Чи може Росія погодитися на перемир’я

За інформацією Axios, українські посадовці скептично оцінюють перспективи домовленостей із Москвою. Водночас один зі співрозмовників видання припустив, що наближення проміжних виборів у США та зацікавленість Росії в послабленні санкцій можуть підштовхнути президента РФ Володимира Путіна погодитися на певний формат припинення вогню.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, а переговори з цього приводу навіть не розпочиналися. За його словами, енергетика виявилася "слабким місцем" України, тому жодних домовленостей не буде.

Також ми писали, що після мирних переговорів 5-8 вересня російські топпосадовці зробили низку заяв. У жодній з них не ішлося про можливість завершення війни: Лавров, наприклад, говорив про "буферну зону" та "нацистів у Києві", інші росіяни — про "досягнення цілей" та про капітуляцію України.