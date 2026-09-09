"Споконвіку російська земля" та "нацисти": у РФ хочуть перетворити всю Україну на буферну зону

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна повинна стати "буферною зоною" для захисту росіян від НАТО. Зі слів російського посадовця, Україну у РФ перестали сприймати як легітимну державу після майданів і при цьому вважають, що її створили шляхом "прирізання" західних земель до "ісконно руських територій". Які тези пролунали у виступі Лаврова після мирних переговорів 5-8 вересня та заяв про "корисні зустрічі" з представниками США?

Лавров дав розлоге інтерв'ю пропагандистським росЗМІ у передачі "Большая игра", і детальна розшифровка розмови з'явилась на порталі МЗС РФ. Глава російської дипломатії ще раз повторив тези про неіснуючу Україну, про "нацистів", які віддають шану "злочинцям", про західні війська, які стануть цілями для ЗС РФ при появі на українській території.

Заява щодо України як "буферної зони" пролунала після питання пропагандиста, який хвилювався, що станеться, якщо НАТО запросять у західні області України й альянс загрожуватиме росіянами через 25 років. У відповідь Лавров сказав, що краще сьогодні перетворити Україну в "буфер", щоб потім не мати таких проблем. При цьому він наголосив на непоборних суперечностях між "западенцями" та росіянами на південному сході та нагадав про цивілізаційний вибір, який зробили українці під час майданів начебто під тиском Заходу. При цьому слово "нацист" та похідні від нього у виступі Лаврова з'являлось 15 разів.

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Інші тези глави МЗС РФ стосувались відносин РФ з США та країнами Заходу. Серед іншого, Лавров позитивно відгукнувся щодо візиту спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які "займаються практичними питаннями" і не висувають нереалістичних чи несправедливих вимог. На противагу американцям, була критика Європи й особливо дісталось Німеччині, яка "мілітаризується" та готується взяти реванш за ІІ Світову війну. Крім того, Лавров пригрозив західним військам: якщо вони з'являться в Україні, то стануть "законними цілями".

Лавров також дав відповідь на питання, як довго триватиме війна та коли вона завершиться. Посадовець відмовився називати чіткі терміни, але заявив, що ЗС РФ "просуваються вперед". Крім того, представник Кремля заявив, що тривалість війни залежить від того, коли Захід перестане допомагати Україні й та капітулює.

Війна РФ проти України — Лавров про кордони 1991 року Фото: Скриншот

Війна РФ проти України — переговори 5-8 вересня

Зазначимо, 5-8 вересня відбулась низка зустрічей щодо мирних переговорів та війни РФ проти України. 5 вересня у Москві побували Стів Віткофф та Джаред Кушнер, 6 вересня вони приїхали до Києва, а 8 вересня відбулась телефонна розмова президент США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. З'ясувалось, що Трамп представив оновлений план, у якому неокуповану частину Донбасу пропонують відати під контроль західним арміям. Крім того, заговорили про можливість відновлення тристоронніх переговорів, які почнуться невідомо коли в одній з країн Перської затоки.

Нагадуємо, після мирних переговорів у Москві та Києві з'явилась заява речника Путіна Дмитра Пєскова, який висловився щодо шансів на завершення війни. Перед чим медіа опублікували черговий виступ Лаврова, який частково суперечив словам Пєскова.