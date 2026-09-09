"Исконно русская земля" и "нацисты": в РФ хотят превратить всю Украину в буферную зону

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна стать "буферной зоной" для защиты россиян от НАТО. По словам российского чиновника, в РФ перестали воспринимать Украину как легитимное государство после Майданов и при этом считают, что её создали путём "присоединения" западных земель к "исконно русским территориям". Какие тезисы прозвучали в выступлении Лаврова после мирных переговоров 5-8 сентября и заявлений о "полезных встречах" с представителями США?

Лавров дал обширное интервью пропагандистским российским СМИ в передаче "Большая игра", а подробная расшифровка беседы появилась на портале МИД РФ. Глава российской дипломатии еще раз повторил тезисы о несуществующей Украине, о "нацистах", которые чтят "преступников", о западных войсках, которые станут мишенями для ВС РФ при появлении на украинской территории.

Заявление об Украине как о "буферной зоне" прозвучало после вопроса пропагандиста, который беспокоился о том, что произойдет, если НАТО пригласят в западные области Украины и альянс будет угрожать россиянам через 25 лет. В ответ Лавров сказал, что лучше сегодня превратить Украину в "буфер", чтобы потом не было таких проблем. При этом он подчеркнул непреодолимые противоречия между "западенцами" и россиянами на юго-востоке и напомнил о цивилизационном выборе, который сделали украинцы во время майданов якобы под давлением Запада. При этом слово "нацист" и производные от него в выступлении Лаврова появлялись 15 раз.

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Другие тезисы главы МИД РФ касались отношений РФ с США и странами Запада. В частности, Лавров положительно отозвался о визите спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые "занимаются практическими вопросами" и не выдвигают нереалистичных или несправедливых требований. В противовес американцам прозвучала критика в адрес Европы, и особенно досталось Германии, которая "милитаризируется" и готовится взять реванш за Вторую мировую войну. Кроме того, Лавров пригрозил западным войскам: если они появятся в Украине, то станут "законными целями".

Лавров также ответил на вопрос о том, как долго продлится война и когда она закончится. Чиновник отказался называть конкретные сроки, но заявил, что ВС РФ "продвигаются вперед". Кроме того, представитель Кремля заявил, что продолжительность войны зависит от того, когда Запад перестанет помогать Украине и та капитулирует.

Война РФ против Украины — Лавров о границах 1991 года Фото: Скриншот

Война РФ против Украины — переговоры 5–8 сентября

Отметим, что 5-8 сентября состоялся ряд встреч, посвященных мирным переговорам и войне РФ против Украины. 5 сентября в Москве побывали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, 6 сентября они прибыли в Киев, а 8 сентября состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. Выяснилось, что Трамп представил обновленный план, в котором неоккупированную часть Донбасса предлагают передать под контроль западным армиям. Кроме того, заговорили о возможности возобновления трехсторонних переговоров, которые начнутся в неизвестный срок в одной из стран Персидского залива.

Напоминаем, что после мирных переговоров в Москве и Киеве появилось заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который высказался о шансах на завершение войны. Перед этим СМИ опубликовали очередное выступление Лаврова, которое частично противоречило словам Пескова.