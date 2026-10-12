Дизельна угода Трампа і Путіна: у Білому домі звинуватили Європу в лицемірстві

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що рішення про скасування санкцій щодо російського дизелю вигідне для американців, і нагадують, що Європа продовжує купувати паливо в РФ, незважаючи на війну в Україні.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа діє в межах своїх законних повноважень та політичного мандата, здійснюючи закупівлю дизельного палива. Про це він заявив в ефірі Fox News.

"Послухайте, президент Трамп прийшов до влади з мандатом працювати на благо американського народу, і це рішення вигідне для американців", — наголосив міністр.

При цьому він розкритикував європейських критиків угоди, які "не можуть відмовитися від російських енергоносіїв".

За його словами, з початку війни європейці заплатили Росії більше грошей, ніж виділили Україні, і назвав повним лицемірством їхні твердження про те, що Америка не має права тимчасово полегшити ситуацію з цінами на дизельне паливо

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У свою чергу фахівці з перевірки фактів зазначають, що ці дані не враховують військову підтримку та не охоплюють весь період війни. При цьому Європа поступово відмовляється від російських енергоносіїв: Брюссель планує повністю припинити їх закупівлю до 2027 року.

Джон Баррассо, "батіг" республіканської більшості в Сенаті, також доклав зусиль, щоб згладити суперечність між діями Трампа та широкою підтримкою санкцій проти Росії. Він зазначив, що закон, ініційований Гремом, мав на меті надати президенту додатковий "важіль впливу" на Путіна.

"Високі ціни на дизельне паливо негативно позначаються на всіх. Президент намагається знайти баланс і змушений ухвалювати непрості рішення", — заявив політик.

Угода Трампа викликала осуд навіть серед республіканців

Сенатори від обох партій заявили, що Трамп своїм рішенням порушив закон, який забороняє імпорт енергоносіїв доти, доки Росія не припинить свою агресію проти України.

Том Тілліс, представник Республіканської партії від штату Північна Кароліна, впевнений, що угода Трампа з Росією "підриває зусилля Ліндсі Грема".

Цю саму думку раніше, у суботу, висловив колишній віце-президент Майк Пенс.

"Америка не повинна простягати руку допомоги військовій машині Путіна. Зараз саме час рішуче протистояти російській агресії, як ми це робили під час першого терміну президентства Трампа. Путін не хоче миру. Путіну потрібна Україна. Я не сумніваюся: якщо Путін захопить Україну, то це лише питання часу, коли російські війська перетнуть кордон, і нашим військовим доведеться вступити з ними в бій", — написав він у Х.

Член Палати представників Брайан Фіцпатрік оголосив, що спробує домогтися голосування в Палаті представників щодо двопартійного законопроекту, який забороняє "будь-які закупівлі російської нафти".

Республіканець повідомив про плани внести на розгляд "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"" та зібрати щонайменше 218 підписів, необхідних для винесення законопроекту на голосування в обхід профільного комітету — за допомогою процедурного маневру, відомого як "петиція про примусове винесення на розгляд" (discharge petition).

Угода, про яку Трамп оголосив 9 жовтня після телефонної розмови з Володимиром Путіним, передбачає постачання сотень тисяч тонн російського дизельного палива на ринки США та інших країн (з обіцянкою подальших поставок у найближчі місяці) на тлі пом’якшення Міністерством фінансів санкцій щодо імпорту дизельного палива до 2027 року.

Трамп представив це рішення як спосіб зменшити витрати на паливо для американських фермерів, власників ранчо та далекобійників, оскільки високі ціни на заправках створюють проблеми для республіканців напередодні проміжних виборів.

Нагадаємо, президент США знову звинуватив Зеленського в атаках на російські НПЗ.

Також повідомлялося, що українська делегація у США опинилася в "пастці" через дії Трампа.