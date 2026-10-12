Дизельная сделка Трампа и Путина: в Белом доме обвинили Европу в лицемерии

В администрации Дональда Трампа считают, что решение о снятии санкций с российского дизеля выгодно американцам, и напоминают, что Европа продолжает покупать топливо в РФ, несмотря на войну в Украине.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата, осуществляя закупку дизельного топлива. Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это решение выгодно американцам", — подчеркнул министр.

Попутно он прошелся по европейским критикам сделки, которые "не могут отказаться от российских энергоносителей".

По его словам, с начала войны европейцы заплатили России больше денег, чем выделили Украине, и назвал полным лицемерием их утверждения о том, что Америка не имеет права на временное облегчение ситуации с ценами на дизельное топливо

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В свою очередь специалисты по проверке фактов отмечают, что эти данные не учитывают военную поддержку и не охватывают весь период войны. При этом Европа постепенно отказывается от российских энергоносителей: Брюссель планирует полностью прекратить их закупку к 2027 году.

Джон Баррассо, "кнут" республиканского большинства в Сенате, также постарался сгладить противоречие между действиями Трампа и широкой поддержкой санкций против России.

Он отметил, что закон, инициированный Грэмом, был призван дать президенту дополнительный "рычаг давления" на Путина.

"Высокие цены на дизельное топливо бьют по всем. Президент ищет баланс и вынужден принимать непростые решения", — заявил политик.

Сделка Трампа вызвала осуждения даже у республиканцев

Сенаторы от обеих партий заявили, что Трамп своим решением нарушил закон, запрещающий импорт энергоносителей до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины.

Том Тиллис, представитель Республиканской партии от штата Северная Каролина, уверен, что соглашение Трампа с Россией "подрывает усилия Линдси Грэма".

Эту же мысль ранее, в субботу, высказал бывший вице-президент Майк Пенс.

"Америка не должна протягивать руку помощи военной машине Путина. Сейчас самое время твердо противостоять российской агрессии, как мы это делали во время первого срока президентства Трампа. Путин не хочет мира. Путину нужна Украина. Я не сомневаюсь: если Путин захватит Украину, то лишь вопрос времени, когда российские войска пересекут границу, и нашим военным придется вступить с ними в бой", — написал он в Х.

Член Палаты представителей Брайан Фицпатрик, объявил, что попытается добиться голосования в Палате представителей по двухпартийному законопроекту, запрещающему "любые закупки российской нефти".

Республиканец сообщил о планах внести на рассмотрение "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"" и собрать не менее 218 подписей, необходимых для вынесения законопроекта на голосование в обход профильного комитета — с помощью процедурного маневра, известного как "петиция о принудительном вынесении на рассмотрение" (discharge petition).

Сделка, о которой Трамп объявил 9 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным, предусматривает поставку сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на рынки США и других стран (с обещанием дальнейших поставок в ближайшие месяцы) на фоне смягчения Министерством финансов санкций в отношении импорта дизельного топлива до 2027 года.

Трамп представил это решение как способ снизить расходы на топливо для американских фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, поскольку высокие цены на заправках создают проблемы для республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

Напомним, президент США вновь обвинил Зеленского в атаках на российские НПЗ.

Также сообщалось, что украинская делегация в США оказалась в "ловушке" из-за действий Трампа.