"Виноват Байден, а не Путин": Трамп нашел неожиданное объяснение войне в Украине

Новое заявление Дональда Трампа о противоречивых высказываниях Джо Байдена пролило неожиданный свет на причины начала войны в Украине и особенности дипломатических отношений с Кремлем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину стала риторика его предшественника Джо Байдена. По словам американского лидера, Байден допустил ошибку, когда публично унижал РФ и высмеивал её потенциал.

Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту американской медиагруппы Gray Media Джону Декеру на Аляске 13 октября 2026 года. Полная стенограмма беседы опубликована на сайте Roll Call.

Так, во время интервью журналист затронул вопросы стоимости жизни в Америке, политики в отношении России и отношения Трампа к Путину. В ответ на вопрос о разногласиях с Салливаном по поводу России президент США заявил, что поведение Байдена якобы частично стало причиной войны в Украине.

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По мнению Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Джо Байден систематически позволял себе высокомерные высказывания в адрес Москвы, чем и спровоцировал военную агрессию Кремля.

"Байден постоянно высмеивал Россию. Он говорил, что это „заправка с ядерным оружием“ или что-то в этом роде. Но нельзя так разговаривать с человеком, у которого есть огромный ядерный арсенал. Это одна из причин, по которой началась эта война", — заявил Трамп.

В то же время Дональд Трамп не привёл конкретных доказательств того, что именно насмешки Байдена стали причиной российского вторжения в Украину.

Почему Трамп не хочет называть Путина диктатором

Журналист Джон Декер также спросил у президента США, почему тот избегает называть Владимира Путина "диктатором", несмотря на агрессивную войну против Украины и подавление свободы внутри России.

Дональд Трамп объяснил свою позицию практическими соображениями. По его словам, он старается избегать оскорбительных высказываний в адрес людей, с которыми планирует вести переговоры.

"Послушайте, мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу и не оскорбляю их. Я мастер заключения сделок. Я всегда был очень хорошим переговорщиком и разбогател благодаря сделкам", — сказал американский президент.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, сохранение возможности для диалога имеет решающее значение для потенциального дипломатического урегулирования конфликта и достижения договоренностей.

"Если я начну называть его диктатором или другими подобными словами, это только затруднит дальнейшие переговоры. Мой приоритет — остановить войну и спасти человеческие жизни, а не разбрасываться ярлыками, которые закрывают дверь для диалога", — заявил президент США.

Дональд Трамп подчеркнул, что во время его первого президентского срока межведомственный и личный диалог позволял сдерживать российскую агрессию, а подобные пренебрежительные высказывания лишь завели дипломатию в тупик.

Трамп вновь заявил, что войны можно было избежать

В ходе того же разговора Трамп повторил свой давний тезис о том, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не было бы, если бы он остался президентом США после выборов 2020 года.

"Эта война вообще не должна была начаться. Если бы я был президентом, если бы те выборы не были сфальсифицированы, а они были сфальсифицированы, у вас не было бы войны между Украиной и Россией", — сказал он.

Заявление о фальсификации выборов касается голосования в США в 2020 году, на котором победил демократ Джо Байден. Трамп неоднократно утверждал, что те выборы были сфальсифицированы, однако его заявления о масштабных фальсификациях, которые могли бы изменить результат, не были подтверждены доказательствами.

Кстати, Россия действительно начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, когда президентом США был Байден. В то же время российская агрессия против Украины началась ещё в 2014 году — с оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров недавно обвинил США в затягивании войны против Украины, заявив, что боевые действия могли бы завершиться ещё год назад, если бы Вашингтон соблюдал договоренности, якобы достигнутые на Аляске.

А вот бывший министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что война России против Украины достигла переломного момента, поскольку украинские военные быстрее противника внедряют новые технологии. По его мнению, дальнейшее развитие военных инноваций, искусственного интеллекта и вычислительных мощностей может помочь Киеву получить преимущество над Москвой.