"Винен Байден, а не Путін": Трамп знайшов несподіване пояснення війни в Україні

Нова заява Дональда Трампа про суперечливі висловлювання Джо Байдена розкрила несподіваний погляд на причини початку війни в Україні та особливості дипломатії з Кремлем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала риторика його попередника Джо Байдена. За словами американського лідера, Байден припустився помилки, коли публічно принижував РФ та кепкував із її потенціалу.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю кореспонденту американської медіагрупи Gray Media Джону Декеру на Алясці 13 жовтня 2026 року. Повна стенограма розмови опублікована на сайті Roll Call.

Так, під час інтерв’ю журналіст порушив питання вартості життя в Америці, політики щодо Росії та ставлення Трампа до Путіна. У відповідь на запитання про розбіжності із Салліваном щодо Росії президент США заявив, що поведінка Байдена нібито частково спричинила війну в Україні.

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На думку Дональда Трампа, колишній очільник Білого дому Джо Байден систематично дозволяв собі зверхні висловлювання на адресу Москви, чим і спровокував військову агресію Кремля.

"Байден постійно насміхався з Росії. Він казав, що це "заправка з ядерною зброєю" чи щось подібне. Але ви не можете так говорити з людиною, яка має величезний ядерний арсенал. Це одна з причин, чому почалася ця війна", — заявив Трамп.

Водночас Дональд Трамп не навів конкретних доказів того, що саме насмішки Байдена стали причиною російського вторгнення в Україну.

Чому Трамп не хоче називати Путіна диктатором

Журналіст Джон Декер також запитав у президента США, чому той уникає називати Володимира Путіна "диктатором", попри загарбницьку війну проти України та придушення свободи всередині Росії.

Дональд Трамп пояснив свою позицію практичними міркуваннями. За його словами, він намагається уникати образливих висловлювань про людей, з якими планує домовлятися.

"Послухайте, мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не ображаю їх. Я майстер укладання угод. Я завжди був дуже хорошим перемовником і розбагатів завдяки угодам", — сказав американський президент.

Трамп підкреслив, що, на його думку, збереження можливості для діалогу є критично важливим для потенційного дипломатичного врегулювання конфлікту та досягнення домовленостей.

"Якщо я почну називати його диктатором чи іншими подібними словами, це лише ускладнить подальші переговори. Мій пріоритет — це зупинити війну і зберегти людські життя, а не кидатися ярликами, які закривають двері для діалогу", — заявив президент США.

Дональд Трамп підкреслив, що за часів його першої президентської каденції міжвідомчий та особистий діалог дозволяв стримувати російську агресію, а подібні зневажливі фрази лише завели дипломатію в глухий кут.

Трамп знову заявив, що війни можна було уникнути

Під час тієї самої розмови Трамп повторив свою давню тезу про те, що повномасштабної війни між Росією та Україною не було б, якби він залишився президентом США після виборів 2020 року.

"Ця війна взагалі не мала початися. Якби я був президентом, якби ті вибори не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані, у вас не було б війни між Україною та Росією", — сказав він.

Заява про фальсифікацію виборів стосується голосування у США 2020 року, на якому переміг демократ Джо Байден. Трамп неодноразово стверджував, що ті вибори були сфальсифіковані, однак його заяви про масштабні фальсифікації, які могли б змінити результат, не були підтверджені доказами.

До речі, Росія дійсно розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, коли президентом США був Байден. Водночас російська агресія проти України почалася ще у 2014 році — з окупації Криму та розпалювання війни на Донбасі.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров нещодавно звинуватив США у затягуванні війни проти України, заявивши, що бойові дії могли б завершитися ще рік тому, якби Вашингтон дотримувався домовленостей, нібито досягнутих на Алясці.

А от колишній міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що війна Росії проти України досягла переломного моменту, адже українські військові швидше за противника впроваджують нові технології. На його думку, подальший розвиток військових інновацій, штучного інтелекту та обчислювальних потужностей може допомогти Києву отримати перевагу над Москвою.