В Абу-Дабі обговорили великий обмін полоненими: завтра буде про тристоронню зустріч лідерів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 листопада стане головним днем переговорів з росіянами. У середу сторони в Абу-Дабі зосередяться на деескалаційних кроках, енергетиці, Чорному морі та потенційній тристоронній зустрічі на рівні лідерів США, України та Росії.

За словами Зеленського, на переговорах у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів 10 листопада одним із ключових стало питання можливості нового великого обміну полоненими між Україною та Росією. Сторони зокрема обговорювали обмін у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500", заявив президент під час вечірньої пресконференції.

"Завтра в переговорної команди головний день. Сьогодні обговорили можливість обміну, хочуть зробити 1000 на 1000, можливо 1500 на 1500", — розкрив український лідер.

За його словами, вже з планом нового великого обміну американська сторона поїде до Росії.

Окрім того, на переговорах у вівторок російська сторона підійняла питання щодо територій. Проте ця тема має розкриватися на рівні лідерів, наголосив президент.

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"Друге було питання про території, воно підіймалось з боку росіян. Це питання рівня лідерів: такий мандат є у наших переговорників", — розповів Зеленський.

Також президент назвав важливим питання НАТО та ЄС, яке також підіймалось під час переговорів.

Переговори в Абу-Дабі: про що сторони говоритимуть 11 листопада

Володимир Зеленський також розкрив, якими будуть ключові теми переговорів 11 листопада. Саме цей день стане ключовим у зустрічах сторін в ОАЕ, наголосив лідер.

У середу делегації обговорюватимуть важливі кроки з деескалації, питання енергетики, ситуацію в Чорному морі, обмін полоненими та можливу тристоронню зустріч на рівні лідерів. Водночас президент наголосив на необхідності участі Європи у переговорному процесі щодо врегулювання війни в Україні. Європа має визначити своїх представників на мирних переговорах вже до кінця листопада.

"Ми хочемо, щоб була така єдина позиція ЄС, США і України. Будемо над цим працювати", — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна запропонувала свої підходи щодо перемир’я.

Також видання Axios писало, що прямі переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським можуть стати наступним кроком американських посланців після зустрічей в Абу-Дабі.