Перекройка границ областей Украины: какой компромисс США готовят для Путина

США рассматривают необычный вариант завершения войны: изменение административных границ украинских областей, чтобы Путин мог объявить о контроле над Донбассом без захвата всех городов. По информации источников, осведомленных о ходе переговоров, американская сторона рассматривает такую возможность.

Идея заключается в возможном перекраивании внутренних административных границ Украины. Таким образом, Кремль мог получить формальное основание заявить о достижении одной из своих главных военных целей, не захватив все населенные пункты Донбасса, говорится в материале The Economist.

Как США хотят изменить административные границы украинских областей

По информации источников, осведомленных о ходе переговоров, американская сторона рассматривает возможность изменения административного разделения Украины. Речь идет не о перенесении государственной границы Украины или официальной передачи территорий России, а об изменении внутренних границ между украинскими областями.

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Логика такого сценария заключается в том, чтобы остающиеся под контролем Киева территории Донецкой и Луганской областей административно отнести к другим регионам Украины. В таком случае Россия могла бы заявить об установлении контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей в новых административных пределах, хотя часть территорий и дальше оставалась бы под украинским управлением.

Фактически это позволило бы Москве представить результат войны как выполнение территориальных требований без необходимости захватывать все города, ныне обороняющие ВСУ. В то же время в публикации не указан конкретный перечень населенных пунктов, которые могли бы изменить административную принадлежность, или карты возможного нового разделения областей.

Согласится ли Украина на перекраивание административных границ

Важно различать изменение административного устройства и изменение государственной территории. Административные границы определяют, в какую область принадлежит определенная территория в системе внутреннего управления государством. Государственная граница определяет территорию суверенитета страны. Поэтому даже гипотетическое изменение границ между областями само по себе не означало бы переход украинских земель под юрисдикцию России.

Однако предложенная конструкция имеет серьезное политическое измерение: она могла бы позволить Кремлю использовать внутреннее административное разделение Украины для обоснования территориальных претензий.

Пока информация The Economist свидетельствует об обсуждении такого варианта американской стороной, а не о принятом решении или согласованной с Киевом договоренности.

Следовательно, вопрос остается открытым: станет ли перекраивание административных границ одним из элементов американского плана завершения войны, или эта идея останется лишь одним из вариантов поиска компромисса с Москвой.

Почему Путину нужна возможность объявить о захвате Донбасса

Донецкая и Луганская области остаются центральными в территориальных требованиях Кремля по завершению войны, отмечает издание. Россия претендует на всю территорию этих регионов, в частности, на районы, которые ее армия не смогла оккупировать. Именно поэтому вопрос административных границ имеет для Москвы не только военное, но и политическое значение.

Если российский президент сможет объявить о выполнении поставленных задач, не захватывая дополнительных украинских городов, это может быть представлено российской аудитории в качестве победы. Для Вашингтона такая конструкция по версии издания может стать одним из способов приблизить договоренности с Кремлем.

Однако подобный подход не решает фундаментальную проблему: Украина будет продолжать контролировать часть территорий, на которые претендует Россия, а Москва сможет использовать измененные административные границы для собственной политической интерпретации результатов войны.

Возвращение России на европейский энергетический рынок

Перекройка административных границ — не единственная противоречивая идея, которую, по данным The Economist, обсуждают в рамках поиска договоренностей с Москвой. Другое предложение касается возобновления экономических связей России с Европой, в частности, возвращения российских энергоресурсов на европейский рынок.

Речь идет о возможности возобновления поставок российского газа в Европу и запуска газопроводов Nord Stream. Такой вариант вызывает возражения со стороны Украины и европейских партнеров. Один из украинских чиновников, которого цитирует издание, подчеркнул, что Киев не согласится на возобновление таких поставок, пока идет война.

Отдельно говорится, что Соединенные Штаты не могут самостоятельно решать судьбу газопровода, расположенного в Европе. Следовательно, экономические стимулы для России также остаются предметом дискуссий, а не согласованными условиями мирного соглашения.

Что с гарантиями безопасности для Украины

Еще одним сложным вопросом переговоров остаются гарантии безопасности, без которых Киев не готов рассматривать завершение боевых действий. Американские переговорщики, по информации издания, обсуждают возможность введения для Украины механизма, подобного статьям 4 или 5 Североатлантического договора.

Первая предполагает консультации союзников в случае угрозы безопасности одного из государств. Вторая касается коллективной обороны в случае вооруженного нападения. Однако остается вопрос, насколько реальными и действенными будут такие гарантии, если Россия снова нарушит договоренности.

Кроме того, Москва не демонстрирует готовность согласиться с присутствием многонациональных сил сдерживания на территории Украины. Таким образом, даже если стороны найдут компромисс по территориальным вопросам, механизм обеспечения безопасности остается нерешенным, говорится в издании.

Напомним, в эти минуты в Абу-Даби стартовали двухдневные переговоры между Украиной, РФ и США. В первый день встречаются делегации США, ЕС, Украины и РФ.

Отметим, Фокус писал о встрече в Абу-Даби, о которой США, РФ и Украина договорились после переговоров 20-21 октября. Российскую делегацию возглавил советник диктатора Путина Владимир Мединский, а другие члены делегации — должностные лица невысокого ранга из МИД РФ, а также представители ГРУ и военного командования.