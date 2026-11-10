Перекроювання кордонів областей України: який компроміс США готують для Путіна

США розглядають незвичний варіант завершення війни: зміну адміністративних меж українських областей, щоб Путін міг оголосити про контроль над Донбасом без захоплення всіх міст. За інформацією джерел, обізнаних із перебігом переговорів, американська сторона розглядає таку можливість.

Ідея полягає у можливому перекроюванні внутрішніх адміністративних меж України. Таким чином, Кремль міг би отримати формальну підставу заявити про досягнення однієї зі своїх головних військових цілей, не захопивши всі населені пункти Донбасу, йдеться в матеріалі The Economist.

Як США хочуть змінити адміністративні межі українських областей

За інформацією джерел, обізнаних із перебігом переговорів, американська сторона розглядає можливість зміни адміністративного поділу України. Йдеться не про перенесення державного кордону України чи офіційне передання територій Росії, а про зміну внутрішніх меж між українськими областями.

Логіка такого сценарію полягає в тому, щоб території Донецької та Луганської областей, які залишаються під контролем Києва, адміністративно віднести до інших регіонів України. У такому разі Росія могла б заявити про встановлення контролю над усією територією Донецької та Луганської областей у нових адміністративних межах, хоча частина територій і надалі залишалася б під українським управлінням.

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Фактично це дозволило б Москві представити результат війни як виконання територіальних вимог без необхідності захоплювати всі міста, які нині обороняють ЗСУ. Водночас у публікації не наведено конкретного переліку населених пунктів, які могли б змінити адміністративну належність, або карти можливого нового поділу областей.

Чи погодиться Україна на перекроювання адміністративних кордонів

Важливо розрізняти зміну адміністративного устрою та зміну державної території. Адміністративні межі визначають, до якої області належить певна територія в системі внутрішнього управління державою. Державний кордон визначає територію суверенітету країни. Тому навіть гіпотетична зміна меж між областями сама собою не означала б переходу українських земель під юрисдикцію Росії.

Проте запропонована конструкція має серйозний політичний вимір: вона могла б дозволити Кремлю використати внутрішній адміністративний поділ України для обґрунтування власних територіальних претензій.

Поки що інформація The Economist свідчить про обговорення такого варіанта американською стороною, а не про ухвалене рішення чи погоджену з Києвом домовленість.

Отже, питання залишається відкритим: чи стане перекроювання адміністративних меж одним із елементів американського плану завершення війни, чи ця ідея залишиться лише одним із варіантів пошуку компромісу з Москвою.

Чому Путіну потрібна можливість оголосити про захоплення Донбасу

Донецька та Луганська області залишаються центральними в територіальних вимогах Кремля щодо завершення війни, наголошує видання. Росія претендує на всю територію цих регіонів, зокрема на райони, які її армія не змогла окупувати. Саме тому питання адміністративних меж має для Москви не лише військове, а й політичне значення.

Якщо російський президент зможе оголосити про виконання поставлених завдань, не захоплюючи додаткових українських міст, це може бути представлено російській аудиторії як перемога. Для Вашингтона така конструкція, за версією видання, може стати одним зі способів наблизити домовленості з Кремлем.

Однак подібний підхід не вирішує фундаментальної проблеми: Україна продовжуватиме контролювати частину територій, на які претендує Росія, а Москва зможе використовувати змінені адміністративні межі для власної політичної інтерпретації результатів війни.

Повернення Росії на європейський енергетичний ринок

Перекроювання адміністративних меж — не єдина суперечлива ідея, яку, за даними The Economist, обговорюють у межах пошуку домовленостей із Москвою. Інша пропозиція стосується відновлення економічних зв'язків Росії з Європою, зокрема повернення російських енергоресурсів на європейський ринок.

Ідеться про можливість відновлення постачання російського газу до Європи та запуску газопроводів Nord Stream. Такий варіант викликає заперечення з боку України та європейських партнерів. Один з українських чиновників, якого цитує видання, наголосив, що Київ не погодиться на відновлення таких постачань, поки триває війна.

Окремо зазначається, що Сполучені Штати не можуть самостійно вирішувати долю газопроводу, розташованого в Європі. Отже, економічні стимули для Росії також залишаються предметом дискусій, а не погодженими умовами мирної угоди.

Що з гарантіями безпеки для України

Ще одним складним питанням переговорів залишаються гарантії безпеки, без яких Київ не готовий розглядати завершення бойових дій. Американські переговорники, за інформацією видання, обговорюють можливість запровадження для України механізму, подібного до статей 4 або 5 Північноатлантичного договору.

Перша передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці однієї з держав. Друга стосується колективної оборони в разі збройного нападу. Однак залишається питання, наскільки реальними та дієвими будуть такі гарантії, якщо Росія знову порушить домовленості.

Крім того, Москва не демонструє готовності погодитися на присутність багатонаціональних сил стримування на території України. Таким чином, навіть якщо сторони знайдуть компроміс щодо територіальних питань, механізм гарантування безпеки залишається невирішеним, йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, в ці хвилини в Абу-Дабі стартували дводенні переговори між Україною, РФ та США. В перший день зустрічаються делегації США, ЄС, України та РФ.

Зазначимо, Фокус писав про зустріч в Абу-Дабі, про яку США, РФ та Україна домовилась після переговорів 20-21 жовтня. Російську делегацію очолив радник диктатора Путіна Володимир Мединський, а інші члени делегації — посадовці невисокого рангу з МЗС РФ і також представники ГРУ та військового командування.