Донбасс в обмен на "мир": Украина отказалась от идеи США по изменению границ, – The Telegraph

США предложили Украине и РФ совместно владеть неоккупированной частью Донецкой области, но получили категорический отказ украинской делегации в Абу-Даби. Еще одна неудача Вашингтона касается отказа Москвы впускать Европу за стол переговоров.

На переговоры в Абу-Даби спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер привезли две основные темы для разговора, но по обеим пока фиаско, говорится в материале The Telegraph. Первый трек — попытка заставить Украину отказаться от Донбасса и согласиться на общий с РФ контроль. При этом в Вашингтоне уверены, что этого компромисса будет достаточно, что Путин прекратил войну. Второй трек – попытка включить в переговоры Европу, тем более что Кремль начал говорить о европейской безопасности и перекраивании границ НАТО. Еще один трек — безопасность после войны: тему обсуждают, поскольку по другим направлениям никакого прогресса нет и не предвидится, рассказала медиа.

Видео дня

The Telegraph написало, что США допускали согласие Украины по компромиссу по территориям по итогам предыдущих двухмесячных встреч. Неназванный чиновник украинской делегации заявил, что таких уступок не будет.

"Делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок на каких-либо оккупированных Россией территориях. Украина никогда этого не признает ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция", — привели журналисты слова анонимного собеседника.

Кушнер считал, что одержал бы серьезную победу на двухдневных переговорах и "достиг прогресса", если бы РФ допустила Европу в Абу-Даби. Когда Владимир Мединский и его коллеги зашли в зал, то по их требованию европейцы вышли. При этом спецпредставитель Трампа считает, что война РФ против Украины не завершится без Европы.

"Посредничество в любом территориальном компромиссе между Киевом и Москвой не состоится без дискуссий о европейской архитектуре безопасности", — говорится в статье.

СМИ напомнили о требовании РФ к НАТО отойти к границам 1997 года. Европейцы заявили журналистам, что такие требования сразу отвергают.

"Российский президент представил рост военного альянса как угрозу безопасности собственной страны. Любые требования к НАТО упразднить присутствие войск и оружия будут быстро отклонены, предупредили европейские чиновники", — написало The Telegraph.

Единственные предметные темы первого дня переговоров в Абу-Даби — обсуждение гарантий безопасности РФ и Украины после завершения войны и возможный обмен пленными, пояснило медиа.

Переговоры в Абу-Даби – что происходит в ОАЭ 10-11 ноября

Утром 10 ноября начались переговоры в Абу-Даби, на которые с украинской стороны прибыл глава СВР Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель главы ГУР Вадим Скибинский. На краткой совместной пресс-конференции спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что Украина и РФ будто бы сблизили позиции и что он верит в желание Путина завершить войну.

Между тем медиа The Economist сообщила, что США предлагали Украине изменить административные границы областей в надежде, что тогда Путин завершит войну. Суть идеи Вашингтона — отнести к другим областям территории Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Киев.

Напомним, 11 ноября Фокус опубликовал результаты опроса своих читателей по результатам переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября.