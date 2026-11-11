Донбас в обмін на "мир": Україна відмовилась від ідеї США щодо зміни кордонів, – The Telegraph

США запропонували Україні та РФ спільно володіти неокупованою частиною Донецької області, але наразились на категоричну незгоду української делегації в Абу-Дабі. Ще один невдача Вашингтона стосується відмови Москви пускати Європу за стіл переговорів.

На переговори в Абу-Дабі спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер привезли дві основні теми для розмови, але по обох поки мають фіаско, ідеться у матеріалі The Telegraph. Перший трек — це спроба примусити Україну відмовитись від Донбасу та погодитись на спільний з РФ контроль. При цьому у Вашингтоні впевнені, що цього "компромісу" буде достатньо, що Путін припинив війну. Другий трек — спроба включити у переговори Європу, тим більше що Кремль почав говорити про європейську безпеку та перекроювання кордонів НАТО. Ще один трек — безпека після завершення війни: тему обговорюють, оскільки за іншими напрямами ніякого прогресу немає та не передбачається, розповіло медіа.

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The Telegraph написало, що США припускали на згоду України щодо компромісу по територіях за підсумками попередніх двомісячних зустрічей. Неназваний чиновник з української делегації заявив, що таких поступок не буде.

"Делегація України ніколи не обговорювала жодних поступок на будь-яких територіях, які окупує Росія. Україна ніколи цього не визнає, ні де-факто, ні де-юре. І це завжди була наша позиція", — навели журналісти слова анонімного співрозмовника

Кушнер вважав, що отримав би серйозну перемогу на дводенних переговорах і "досягнув би прогресу", якби РФ допустила Європу в Абу-Дабі. Коли Володимир Мединський та його колеги зайшли до зали, то на їхню вимогу європейці вийшли. При цьому спецпредставник Трампа вважає, що війна РФ проти України не завершиться без Європи.

"Посередництво в будь-якому територіальному компромісі між Києвом і Москвою не відбудеться без дискусій про європейську архітектуру безпеки", — ідеться у статті.

Медіа нагадало про вимогу РФ до НАТО відійти до кордонів 1997 року. Європейці заявили журналістам, що такі вимоги відразу відкидають.

"Російський президент представив зростання військового альянсу як загрозу безпеці власної країни. Будь-які вимоги до НАТО скасувати присутність військ і зброї будуть швидко відхилені, попередили європейські чиновники", — написало The Telegraph.

Єдині предметні теми першого дня переговорів в Абу-Дабі — це обговорення гарантій безпеки РФ та України після завершення війни та можливий обмін полоненими, пояснило медіа.

Переговори в Абу-Дабі — що відбувається в ОАЕ 10-11 листопада

Зазначимо, зранку 10 листопада почались переговори в Абу-Дабі, на які з українського боку прибув глава СЗР Рустем Умєров, глава ОП Кирило Буданов, заступник глави ОП Сергій Кислиця та заступник глави ГУР Вадим Скібінський. На короткій спільній пресконференції спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що Україна та РФ начебто зблизили позиції й що він вірить у бажання Путіна завершити війну.

Тим часом медіа The Economist повідомило, що США пропонували Україні змінити адміністративні межі областей, сподіваючись, що тоді Путін завершить війну. Суть ідеї Вашингтона — віднести до інших областей території Донецької та Луганської областей, які контролює Київ.

Нагадуємо, 11 листопада Фокус опублікував результати опитування своїх читачів щодо результатів переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.