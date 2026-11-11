Прорив та мирна угода чи ескалація на фронті: яким може бути результат Абу-Дабі, — опитування

Українці стежать за переговорами в Абу-Дабі, але не надто вірять у те, що раптом станеться "прорив" і з'явиться угода про припинення вогню. Тим часом спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що задля розв'язання "конфлікту" можна було б "перекроїти" адміністративні межі, щоб Краматорськ та Слов'янськ вже не належали Донецькій області.

11 вересня — другий день переговорів у Абу-Дабі, у яких беруть участь делегації США, України та РФ, і також присутні представники Франції, Британії, Німеччини, Італії, НАТО та ЄС. Про переговори домовились 20-21 жовтня, коли у Стів Віткофф зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним. Саме тоді з'явилась нова тема для розмов, яку запропонував Кремль, — пов'язати угоду про мир в Україні зі змінами європейської системи безпеки. Після першого дня переговорів 10 листопада спецпредставники США говорили про оптимізм та віру у позитивні результати, а делегація України говорила що розмови стосувались не так завершення війни РФ, як системи безпеки в Європі. Фокус провів опитування серед читачів порталу, щоб з'ясувати, чи очікують українці позитивних зрушень задля завершення війни.

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Онлайн-опитування щодо результатів переговорів в Абу-Дабі пройшло близько 300 респондентів. Найбільше респондентів не очікує проривів задля завершення війни. Майже така ж кількість — підозрюють, що під час зустрічей знов буде тиск на України задля виконання вимог Путіна. При цьому кожен десятий опитаний вірить, що можливий прорив та призупинка війни.

Результати опитування щодо переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада — голосування тривало п'ять днів (голоси на ранок 11 листопада):

прорив та угода про припинення вогню — 13%;

лише чергові консультацій без рішень — 41%;

спроби тиску на Україну — 40%;

ескалація на фронті — 6%.

11 листопада відбудеться другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Напередодні делегації України та РФ спілкувались близько чотирьох годин, а увечері президент Зеленський повідомив про домовленість на великий обмін полоненими. Інші деталі розмов та можливі результи поки не відомі.

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Переговори в Абу-Дабі — деталі зустрічі в ОАЕ

Зазначимо, 10-11 листопада відбуваються переговори в Абу-Дабі — зустрічі відбуваються після дев'ятимісячної паузи з лютого 2026 року, коли Путін скасував будь-які розмови, поки Україна не віддасть без бою 11% Донецької області. Делегації приїхали майже у тотожному складі: від США — Віткофф та Кушнер, від України — Умєров, Буданов, Кислиця та інші, від РФ — Мединський та працівники МЗС й ГРУ. На короткій спільній пресконференції перед спільною зустріччю представники делегацій сказали загальні слова про переговори, а Джаред Кушнер заявив про "зближення позицій". Зі слів Кушнера, він не раз говорив європейцям, що справді вірить у бажання росіян та Путіна завершити війну.

Нагадуємо, медіа Le Monde розповіло про неочікувану зустріч в Абу-Дабі, коли Буданов побачив офіцера ГРУ, який вчиняв замах на його життя у 2019 році.