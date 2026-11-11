Прорыв и мирное соглашение или эскалация на фронте: каким может быть результат Абу-Даби — опрос

Украинцы следят за переговорами в Абу-Даби, но не слишком верят в то, что вдруг произойдет прорыв и появится соглашение о прекращении огня. Между тем спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что для разрешения "конфликта" можно было бы "перекроить" административные границы, чтобы Краматорск и Славянск уже не принадлежали Донецкой области.

11 сентября — второй день переговоров в Абу-Даби, в которых принимают участие делегации США, Украины и РФ, а также представители Франции, Британии, Германии, Италии, НАТО и ЕС. О переговорах договорились 20-21 октября, когда у Стив Виткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. Именно тогда появилась новая тема, предложенная Кремлем, — связать соглашение о мире в Украине с изменениями европейской системы безопасности. После первого дня переговоров 10 ноября спецпредставители США говорили об оптимизме и вере в положительные результаты, а делегация Украины говорила, что разговоры касались не столько завершения войны РФ, сколько системы безопасности в Европе. Фокус провел опрос среди читателей портала, чтобы выяснить, ожидают ли украинцы положительные сдвиги для завершения войны.

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Онлайн-опрос по результатам переговоров в Абу-Даби прошли около 300 респондентов. Большинство респондентов не ожидает прорывов для завершения войны. Почти такое же количество подозревают, что во время встреч снова будет давление на Украину для выполнения требований Путина. При этом каждый десятый опрошенный верит, что возможен прорыв и остановка войны.

Результаты опроса по переговорам в Абу-Даби 10-11 ноября — голосование длилось пять дней (голоса на утро 11 ноября):

прорыв и соглашение о прекращении огня — 13%;

только очередные консультации без решений — 41%;

попытки давления на Украину – 40%;

эскалация на фронте – 6%.

11 ноября состоится второй раунд переговоров в Абу-Даби. Вчера делегации Украины и РФ общались около четырех часов, а вечером президент Зеленский сообщил о договоренности на большой обмен пленными. Остальные детали разговоров и возможные результаты пока не известны.

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Переговоры в Абу-Даби – детали встречи в ОАЭ.

Отметим, 10-11 ноября проходят переговоры в Абу-Даби — встречи проходят после девятимесячной паузы с февраля 2026 года, когда Путин отменил разговоры, пока Украина не отдаст без боя 11% Донецкой области. Делегации приехали почти в тождественном составе: от США — Уиткофф и Кушнер, от Украины — Умеров, Буданов, Кислица и другие, от РФ — Мединский и сотрудники МИД и ГРУ. На краткой совместной пресс-конференции перед совместной встречей представители делегаций сказали общие слова о переговорах, а Джаред Кушнер заявил о "сближении позиций". По словам Кушнера, он не раз говорил европейцам, что действительно верит в желание россиян и Путина завершить войну.

Напоминаем, медиа Le Monde рассказала о неожиданной встрече в Абу-Даби, когда Буданов увидел офицера ГРУ, покушавшегося на его жизнь в 2019 году.