Віткофф і Кушнер прибули до Москви: як їх зустріли та куди привезли (відео)

Спецпредставник США Стів Віткофф посміхнувся та міцно потис руку помічнику Путіна Кирилу Дмітрієву, прибувши до Москви після переговорів в Абу-Дабі. Віткофф пазом з Джаредом Кушнером не поїхали відразу в Кремль.

Близько 7 год 12 листопада літак з Віткоффом та Кушнером приземлився в аеропорту "Внуково", ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Біля трапу їх зустрів Кіріл Дмітрієв, який привітався з обома представниками США, усміхаючись та дружньо потиснувши руку.

Після приземлення американці сіли в автомобіль та у супроводі кортежу з майже десятка машин рушили у напрямку центру Москви. Через годину кортеж помітили біля Кремля та резиденції російського диктатора Путіна, але не зупинився. Близько 8 год росЗМІ ТАСС написало, що Віткофф та Кушнер прибули у готель Four Seasons у центрі Москви. На кадрах з місця подій бачимо, як їх оточили російські журналісти — клацають фотоапарати, працюють камери, лунають питання "як справи". У відповідь Віткофф сказав, що почувається добре, а згодом уточнив, що сподівається на "наближення до миру".

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Переговори щодо України — Віткофф про сподівання на мир, Москва, 12 листопада Фото: Скриншот

Речник Путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив, що російський диктатор планує зустрітись зі представниками Білого дому у першій половині дня 12 листопада. Коли саме відбудеться розмова, у якому палаці Кремля та які теми говоритимуть, речник не інформував.

Тим часом Дмітрієв опублікував у соцмережі X відео зустрічі з Віткоффом та Кушнером і написав, що сталась "сенсація" і незабаром відбудеться зустріч з Путіним. Також є окремі фото з потисками рук та дружніми усмішками.

Переговори щодо України — привітання Кушнера та Дмітрієва у Москві 12 листопада Фото: Кирило Дмітрієв / X

Переговори щодо України — привітання Віткоффа та Дмітрієва у Москві 12 листопада Фото: Кирило Дмітрієв / X

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, Віткофф та Кушнер прибули у Москву після дводенних переговорів щодо України в Абу-Дабі, які відбулись 10-11 листопада. У переговорах брали участь представники ЄС, НАТО та чотирьох країн Європи (Німеччина, Франція, Італія, Британія). Після першого дня переговорів резидент Зеленський повідомив про обмін полоненими — можливий формат 1000 на 1000 або 1500 на 1500.

Після переговорів в Абу-Дабі відбулась спільна пресконференція США та України, а РФ виступила для преси окремо. Джаред Кушнер відзначив складні дискусії між українцями та росіянами й повідомив, що їде з Віткоффом до Москви, щоб отримати "благословіння" на допуск Європи до переговорів та про обмін полоненими. Тим часом член української делегації Давид Арахамія заявив, що питання війни можуть розв'язати до кінця 2026 року. На зустрічі з пресою був також присутній глава ОП Кирило Буданов, який почув питання про компроміс по Донбасу, але зігнорував його.

Західні медіа розповіли про варіанти територіального компромісу, які могли бути на столі переговорів в Абу-Дабі. Джерела The Economist повідомили, що США пропонують змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей: внести їх в іншу область і цього начебто буде досить, щоб Путін припинив війну. The Telegraph, своєю чергою, написало, що пропонують спільний контроль України та РФ над неокупованою частиною Донбасу. Медіа уточнило, що Україна відкинула таку пропозицію.

Нагадуємо, Фокус повідомив про заяви глави делегації в Абу-Дабі Володимира Мединського, який озвучив власну версію результатів переговорів в ОАЕ.