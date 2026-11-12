Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці як в Олешках, — росЗМІ

Путін заявив, що Росія контролює Констянтинівку і готова забезпечити безпеку гуманітарної місії за прикладом Олешок на Херсонщині.

Диктатор та президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про захоплення міста Костянтинівка на Донеччині. Про це він заявив під час зустрічі з американською переговорною командою — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, Росія контролює Констянтинівку і готова забезпечити безпеку гуманітарної місії за прикладом Олешок на Херсонщині. Також він додав, що армії РФ потрібно буде 5 діб на розмінування поблизу Костянтинівки.

"Якщо Київ вважає, що контролює місто, нехай забезпечить безпеку зі свого боку", — заявив він.

До слова, глава Кремля вже заявляв про захоплення Костянтинівки на Донеччині у липні цього року. Тоді Угруповання військ Схід повідомило, що заява російського диктатора Володимира Путіна про захоплення Костянтинівки Донецької області є фейком.

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Також під час зустрічі Путін знову заговорив про "сірі зони" із Україною.

"Росія знає, що українці порушують "питання сірих зон". Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною — лінія державного кордону", — цинічно заявив російський диктатор.

Також Путін заявив, що йому б хотілося, щоб "мир в Україні був вічним". Але, крім цього, додав, що іноземні війська в Україні стануть законною ціллю для ЗС РФ.

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