Гуманитарная миссия в Константиновке по образцу Олешок: как в Киеве оценили инициативу Москвы

Предложение Путина провести "гуманитарную миссию" в Константиновке по образцу Олешек в Киеве восприняли с подозрением. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин напомнил, что под прикрытием операции в Олешках россияне завезли технику и ротировали военных.

В Офисе президента настороженную реакцию вызвала идея Москвы провести "гуманитарную миссию" в Константиновке в Донецкой области — по примеру оккупированных Олешек. На вопрос журналистов, готов ли Киев рассматривать такую возможность, ответил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает "Радио Свобода".

"Учитывая, что в Олешки они [прим. ред. — Россия] ввели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, что они нацелены на Константиновку. Но нужно выяснить все детали", — сказал он.

В ОП ответили на предложение Путина Фото: 24 канал

Что именно предложил Путин

Об этой инициативе российский президент заявил во время встречи с американской переговорной группой — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщают российские СМИ. По его словам, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии по образцу Олешек в Херсонской области. Армии РФ, добавил он, понадобится пять суток на разминирование в окрестностях города.

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"Если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны", — заявил Путин.

Украинская сторона не подтверждала захват Константиновки — город остается зоной активных боевых действий.

Почему в Киеве вспоминают Олешки

Именно после гуманитарной операции в Олешках президент Владимир Зеленский сообщил, что под её прикрытием российская армия провела на Левобережье значительную ротацию личного состава и техники.

Ранее сообщалось, что россияне ввели дополнительные силы в Олешки — усиление оккупантов в Херсонской области произошло именно во время эвакуации населения.

Также сообщалось, что украинская и российская стороны сознательно воздерживаются от обнародования точных данных о количестве людей, выразивших желание выехать из временно оккупированных Олешек в Украину или в Россию. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, обнародование официальной статистики на данный момент не способствует объективности, однако масштабы можно оценить по публикациям зарубежных СМИ. Об этом он заявил во время пресс-конференции.