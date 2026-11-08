Под прикрытием гуманитарной операции: ВС РФ провели ротацию в Херсонской области, — Зеленский

Россияне ввели дополнительные силы в Олешки. Усиление оккупационных войск в Херсонской области произошло во время эвакуации населения.

Под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела на Левобережье значительную ротацию личного состава и техники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

Как стало известно, в Олешки и в прилегающие населенные пункты были введены дополнительные силы оккупантов.

Глава государства подчеркнул, что командование ВСУ должно представить предложения по дополнительной защите жизни жителей Херсона от российского террора.

Кроме того, в ходе совещания с руководителями областных администраций Зеленскому рассказали о ситуации в регионах, в частности в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и других областях.

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Президент подчеркнул, что подобные региональные совещания, направленные на получение актуальной информации с мест, отныне будут проводиться еженедельно.

Отметим, что о том, что россияне воспользовались гуманитарной паузой для укрепления своих позиций, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Напомним, что украинские военные ранее опубликовали кадры, на которых видно, как россияне перебрасывают технику, боеприпасы и продовольствие на свои позиции во время эвакуации гражданского населения из Олешек.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию о том, что россияне воспользовались перемирием в своих целях.