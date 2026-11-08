Под прикрытием гуманитарной операции: ВС РФ провели ротацию в Херсонской области, — Зеленский
Россияне ввели дополнительные силы в Олешки. Усиление оккупационных войск в Херсонской области произошло во время эвакуации населения.
Под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела на Левобережье значительную ротацию личного состава и техники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский
Как стало известно, в Олешки и в прилегающие населенные пункты были введены дополнительные силы оккупантов.
Глава государства подчеркнул, что командование ВСУ должно представить предложения по дополнительной защите жизни жителей Херсона от российского террора.
Кроме того, в ходе совещания с руководителями областных администраций Зеленскому рассказали о ситуации в регионах, в частности в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и других областях.
Президент подчеркнул, что подобные региональные совещания, направленные на получение актуальной информации с мест, отныне будут проводиться еженедельно.
Отметим, что о том, что россияне воспользовались гуманитарной паузой для укрепления своих позиций, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.
Напомним, что украинские военные ранее опубликовали кадры, на которых видно, как россияне перебрасывают технику, боеприпасы и продовольствие на свои позиции во время эвакуации гражданского населения из Олешек.
В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию о том, что россияне воспользовались перемирием в своих целях.