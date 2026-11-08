Під прикриттям гуманітарної операції: ЗС РФ провели ротацію на Херсонщині, — Зеленський

Росіяни завели додаткові сили в Олешки. Посилення окупантів на Херсонщині відбулося під час евакуації населення.

Під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела на Лівобережжі значну ротацію особового складу та техніки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

В Олешки та в навколишню громаду, як стало відомо, були заведені додаткові сили окупанта.

Глава держави наголосив, що командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору.

Окрім того, під час наради з керівниками обласних адміністрацій, Зеленському розповіли про ситуацію в регіонах, зокрема Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині та інших.

Формат подібної регіональної наради для отримання реальної інформації з місць тепер буде щотижневим, наголосив президент.

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Зазначимо, інформацію про те, що росіяни використали гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій, повідомляв Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", — йшлося у повідомленні ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові раніше поділилися кадрами переміщення росіянами техніки, боєприпасів і продовольства до своїх позицій під час евакуації цивільного населення з Олешок.

Натомість Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію про те, що росіяни скористалися перемир'ям у своїх цілях.