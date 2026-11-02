Перемирʼя в Олешках: Росія перекинула бронетехніку й запаси під час режиму тиші (відео)

Російські військові використали режим припинення вогню в Олешках для переміщення техніки, боєприпасів і продовольства до своїх позицій.

Про це свідчать ексклюзивні кадри, які журналісти Sky News отримали від українських військових, що стежили за пересуваннями російських сил під час перемир’я.

Журналісти отримали доступ до командного центру 34-ї бригади морської піхоти України. Разом із військовими вони проаналізували записи з далекобійних безпілотників, зроблені до, під час і після евакуації цивільних з Олешок.

На кадрах видно, що ще до початку евакуації російські військові під прикриттям перемир’я почали розміщувати в місті важку техніку та запаси. На вулицях зафіксували броньовані машини.

Також безпілотники зафіксували, як російські військові з великими рюкзаками заходили до будинків, у яких, за їхніми спостереженнями, були підвали. Інші підрозділи пересувалися містом, заходили до зруйнованих будівель і спускалися під землю.

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Уранці 30 жовтня до Олешок прибув гуманітарний конвой, до складу якого входили автобуси, мікроавтобуси та автомобілі швидкої допомоги. Основна частина колонни зупинилася біля міської лікарні, звідки мали вивозити жителів.

Під час евакуації російські військові вивозили тіла загиблих із лікарні та моргу. За даними Sky News, там перебували понад 30 тіл. Їх поміщали у подвійні мішки та завантажували у вантажівку.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що загиблі померли внаслідок насильницьких обставин, а не природних причин. За словами журналістів, російські військові раніше не дозволяли жителям Олешок поховати загиблих або перемістити їхні тіла.

Під час гуманітарної операції до міста також доставили продукти та інші запаси. Люди збиралися біля автомобілів, щоб отримати допомогу. За даними джерел Sky News, в Олешках залишилися до двох третин жителів.

Після від’їзду колони російські військові почали забирати продовольство, яке зберігалося на території лікарні для цивільних. На кадрах видно, як вони виносять коробки та мішки з продуктами до власних позицій.

Українська військова розвідка також підтвердила журналістам, що один із автомобілів гуманітарної колони, чорний за кольором, відокремився від неї та повернувся до російських військових, доставивши їм запаси.

У Sky News зазначили, що українські морські піхотинці очікують відновлення бойових дій після завершення гуманітарної операції. За словами одного з військових, перемир’я закінчиться, гуманітарні колони залишать місто, а бригада знову зіткнеться з противником, який поповнив свої запаси.

Раніше повідомлялося, що жителі Олешок могли самі обрати, куди евакуюватися — до України чи Росії. Ті, хто вирішив залишитися в місті, отримали гуманітарну допомогу.

Також Фокус писав, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільним на Херсонщині. Домовленість між українським і російським омбудсманами передбачає проведення нових гуманітарних місій у регіоні. Координувати їх має перша леді США Меланія Трамп.