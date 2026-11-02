Перемирие в Олешках: Россия перебросила бронетехнику и запасы во время режима тишины (видео)

Российские военные воспользовались режимом прекращения огня в Олешках для переброски техники, боеприпасов и продовольствия на свои позиции.

Об этом свидетельствуют эксклюзивные кадры, которые журналисты Sky News получили от украинских военных, следивших за передвижениями российских войск во время перемирия.

Журналисты получили доступ к командному центру 34-й бригады морской пехоты Украины. Вместе с военными они проанализировали записи с дальнобойных беспилотников, сделанные до, во время и после эвакуации мирных жителей из Олешек.

На кадрах видно, что ещё до начала эвакуации российские военные под прикрытием перемирия начали размещать в городе тяжёлую технику и запасы. На улицах были замечены бронированные машины.

Кроме того, беспилотники зафиксировали, как российские военные с большими рюкзаками заходили в дома, в которых, по их наблюдениям, были подвалы. Другие подразделения передвигались по городу, заходили в разрушенные здания и спускались под землю.

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Утром 30 октября в Олешки прибыл гуманитарный конвой, в состав которого входили автобусы, микроавтобусы и машины скорой помощи. Основная часть колонны остановилась возле городской больницы, откуда должны были вывозить жителей.

Во время эвакуации российские военные вывозили тела погибших из больницы и морга. По данным Sky News, там находилось более 30 тел. Их помещали в двойные мешки и загружали в грузовик.

Местные жители сообщили журналистам, что погибшие умерли в результате насильственных обстоятельств, а не от естественных причин. По словам журналистов, российские военные ранее не разрешали жителям Олешок похоронить погибших или переместить их тела.

В ходе гуманитарной операции в город также доставили продукты и другие запасы. Люди собирались возле автомобилей, чтобы получить помощь. По данным источников Sky News, в Олешках остались до двух третей жителей.

После отъезда колонны российские военные начали забирать продовольствие, которое хранилось на территории больницы для гражданских лиц. На кадрах видно, как они выносят коробки и мешки с продуктами на свои позиции.

Украинская военная разведка также подтвердила журналистам, что один из автомобилей гуманитарной колонны, черного цвета, отделился от неё и вернулся к российским военным, доставив им припасы.

В Sky News отметили, что украинские морские пехотинцы ожидают возобновления боевых действий после завершения гуманитарной операции. По словам одного из военных, перемирие закончится, гуманитарные колонны покинут город, а бригада вновь столкнётся с противником, пополнившим свои запасы.

Ранее сообщалось, что жители Олешок могли сами выбрать, куда эвакуироваться — в Украину или в Россию. Те, кто решил остаться в городе, получили гуманитарную помощь.

Кроме того, Фокус писал, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Договоренность между украинским и российским омбудсменами предусматривает проведение новых гуманитарных миссий в регионе. Координировать их должна первая леди США Мелания Трамп.