Підготовка Росії до нового наступу: Лубінець пояснив переміщення військової техніки в Олешках

Нещодавно в мережі з’явилися кадри журналістів Sky News, отримані від українських військових, які стежили за пересуваннями російських військ під час перемир’я.

На кадрах видно, що ще до початку евакуації російські військові під прикриттям режиму тиші почали розміщувати в місті важку техніку та запаси. На вулицях було помічено броньовані машини.

Крім того, безпілотники зафіксували, як російські військові з великими рюкзаками заходили в будинки, у яких, за їхніми спостереженнями, були підвали. Інші підрозділи пересувалися містом, заходили в зруйновані будівлі та спускалися під землю.

Про переміщення російської техніки під час перемир’я сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ:

"Противник скористався гуманітарною паузою для зміцнення своїх позицій. За час дії режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, зміцнення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах та нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів".

Видео дня

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію про те, що росіяни скористалися перемир’ям у своїх цілях. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками гуманітарної місії в Олешках.

За його словами, побачивши ці кадри, він негайно зв’язався з відповідною українською стороною.

"Я особисто переглянув це відео. Ми навіть провели невелику нараду. На відео чітко видно російську військову техніку, яка позначена червоними хрестами. Ця військова техніка використовувалася для розмінування під суворим контролем української сторони. Після розмінування ця військова техніка повернулася туди, де вона стояла", — запевнив він.

Дмитро Лубінець під час брифінгу відмовився назвати кількість мешканців Олешок, які виїхали до України. Він зазначив, що такі домовленості з російською стороною.

Сьогодні стало відомо, що Росія та Україна підписали двомовну угоду про гуманітарну місію в Олешках, повідомила Уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Нагадаємо, мешканці Олешок могли самі вибрати, куди евакуюватися — в Україну чи в Росію. Ті, хто вирішив залишитися в місті, отримали гуманітарну допомогу.

Також повідомлялося, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком більш масштабної допомоги цивільному населенню в Херсонській області. Домовленість між українським та російським омбудсменами передбачає проведення нових гуманітарних місій у регіоні. Координувати їх має перша леді США Меланія Трамп.