Подготовка России к новому наступлению: Лубинец объяснил передвижение военной техники в Олешках

Недавно сеть облетели кадры журналистов Sky News, полученные от украинских военных, следивших за передвижениями российских войск во время перемирия.

На кадрах видно, что еще до начала эвакуации российские военные под прикрытием перемирия начали размещать в городе тяжелую технику и запасы. На улицах были замечены бронированные машины.

Кроме того, беспилотники зафиксировали, как российские военные с большими рюкзаками заходили в дома, в которых, по их наблюдениям, были подвалы. Другие подразделения передвигались по городу, заходили в разрушенные здания и спускались под землю.

О перемещении российской техники во время перемирия сообщал сегодня Генштаб ВСУ:

"Противник использовал гуманитарную паузу для обустройства своих позиций. За время режима тишины зафиксирована ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в том числе подвоз боеприпасов".

Видео дня

Уполномоченный Верховный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию о том, что россияне воспользовались перемирием в своих целях. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии в Олешках.

По его словам, увидев кадры, он срочно связался с украинской ответственной стороной.

"Я лично пересмотрел это видео. Мы даже провели такое небольшое совещание. На видео четко видно российскую военную технику, которая маркирована красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования, под четким контролем украинской стороны. После разминирования эта военная техника вернулась туда, где она стояла", — заверил он.

Дмитрий Лубинец в ходе брифинга отказался назвать количество выехавших в Украину жителей Олешек. Он отметил, что таковы договоренности с российской стороне.

Сегодня стало известно, что Россия и Украина подписали двуязычное соглашение о гуманитарной миссии в Олешках, сообщила Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Напомним, жители Олешок могли сами выбрать, куда эвакуироваться — в Украину или в Россию. Те, кто решил остаться в городе, получили гуманитарную помощь.

Также сообщалось, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Договоренность между украинским и российским омбудсменами предусматривает проведение новых гуманитарных миссий в регионе. Координировать их должна первая леди США Мелания Трамп.