Украина и РФ подписали двуязычное соглашение об эвакуации из Олешек: будут ли новые миссии

Заключительный этап переговоров с участием уполномоченных по правам человека обеих стран состоялся в Гомеле (Беларусь). Основные трудности в реализации договоренностей были связаны с необходимостью соблюдения режима прекращения огня и проведения разминирования дорог.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Олешках официально завершилась прошлой ночью. Она отметила, что во время встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем стороны подписали двуязычное соглашение, в котором были четко определены все этапы гуманитарного процесса.

"Мы встретились с Лубинцем в Гомеле, в Беларуси, где состоялся уже заключительный этап переговоров, к которым мы готовились. Мы подписали соглашение на двух языках, в котором четко прописали все этапы гуманитарной миссии. Речь шла о режиме тишины. Когда его ввели, состоялось тестирование режима тишины, и это был самый сложный и тяжелый процесс, потому что тогда велись работы по разминированию дорог", — сказала она.

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Песков о гуманитарных миссиях

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что миссия прошла успешно, однако на данный момент Россия не планирует проводить подобные гуманитарные миссии в будущем.

В то же время он подчеркнул, что в каждом отдельном случае "интересы людей, их безопасность и гуманитарные потребности будут оставаться главным приоритетом". Вместе с тем он предположил, что Вооруженные силы Украины могли воспользоваться режимом прекращения огня в Олешках для перегруппировки сил.

Ранее сообщалось, что жители Олешок могли сами выбрать, куда эвакуироваться — в Украину или в Россию. Те, кто решил остаться в городе, получили гуманитарную помощь.

Кроме того, Фокус писал, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Договоренность между украинским и российским омбудсменами предусматривает проведение новых гуманитарных миссий в регионе. Координировать их должна первая леди США Мелания Трамп.