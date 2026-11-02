Україна та РФ підписали двомовну угоду щодо евакуації з Олешок: чи будуть нові гуманітарні місії

Фінальний етап переговорів за участю уповноважених з прав людини обох країн відбувся в Гомелі (Білорусь). Головні труднощі в реалізації домовленостей були пов’язані з необхідністю дотримання режиму припинення вогню та проведення розмінування доріг.

Уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова повідомила, що гуманітарна місія в Олешках офіційно завершилася минулої ночі. Вона зазначила, що під час зустрічі з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем сторони підписали двомовну угоду, в якій було чітко визначено всі етапи гуманітарного процесу.

"Ми зустрілись з Лубінцем в Гомелі, у Білорусі, де пройшов вже завершальний етап перемовин, до яких ми готувались. Ми підписали угоду на двох мовах, де ми чітко прописали всі етапи гуманітарної місії. Йшлось про режим тиші. Коли його ввели, то відбулось тестування режиму тиші, і це було найскладнішим і найважчим процесом, бо тоді відбулись роботи з розмінування доріг", — сказала вона.

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Пєсков про гуманітарні місії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що місія пройшла успішно, проте наразі Росія не планує проведення подібних гуманітарних місій у майбутньому.

Водночас він наголосив, що в кожному окремому випадку "інтереси людей, їхня безпека та гуманітарні потреби залишатимуться головним пріоритетом". Разом із тим він припустив, що Збройні сили України могли скористатися режимом припинення вогню в Олешках для перегрупування сил.

Раніше повідомлялося, що жителі Олешок могли самі обрати, куди евакуюватися — до України чи Росії. Ті, хто вирішив залишитися в місті, отримали гуманітарну допомогу.

Також Фокус писав, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільним на Херсонщині. Домовленість між українським і російським омбудсманами передбачає проведення нових гуманітарних місій у регіоні. Координувати їх має перша леді США Меланія Трамп.