Украина и РФ скрывают количество людей, покинувших Олешки: что известно об эвакуации

Украинская и российская стороны сознательно воздерживаются от обнародования точных данных о количестве граждан, выразивших желание выехать из временно оккупированных Олешек в Украину или в РФ.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, обнародование официальной статистики в настоящее время не способствует объективности, однако оценить масштабы можно по публикациям зарубежных СМИ. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Официально ни я, ни российская сторона не будем называть цифры. Это не способствует объективности, — отметил Лубинец. — Вы видели цифры, приведенные не украинскими журналистами, поэтому можете делать выводы сами".

Несмотря на засекреченность итоговых показателей, именно массовое стремление гражданских лиц вернуться на подконтрольную Украине территорию стало определяющим фактором в ходе эвакуации. Омбудсмен подтвердил, что непосредственно перед отъездом украинской делегации из Олешек на обочине дороги собрались большие группы людей с плакатами, просящими об эвакуации. Благодаря оперативным решениям, принятым на месте без предварительных договоренностей, этих людей удалось вывезти.

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Как отметил Лубинец, именно Украина выступила инициатором поиска форматов для эвакуации гражданского населения с оккупированной территории. Ключевую роль в продвижении переговорного процесса сыграло участие первой леди США Мелании Трамп. После этого американская сторона выступила гарантом и контролером соблюдения режима прекращения огня.

В настоящее время украинский и российский омбудсмены обсуждают с Меланией Трамп возможность распространения этой гуманитарной практики на другие оккупированные территории, помимо Олешек. Кроме того, рассматривается возможность регулярной доставки гуманитарной помощи в Олешки — как минимум раз в месяц.

Отвечая на вопрос о неформальном дипломатическом этикете и рукопожатиях с российской стороной, Дмитрий Лубинец подчеркнул, что разделяет общенациональные эмоции в отношении страны-агрессора, но ставит на первое место жизни людей: "Я руководствуюсь не эмоциями, а результатом. Дипломатический этикет повышает шансы на спасение человеческих жизней".

Напомним, уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что в ходе встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем стороны подписали двуязычное соглашение, в котором были четко определены все этапы гуманитарного процесса.

Кроме того, Генштаб ВСУ рассказал, чем занимались оккупанты во время перемирия и было ли это им на руку.