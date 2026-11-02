Україна та РФ приховують кількість людей, що виїхали з Олешок: що відомо про евакуацію

Українська та російська сторони свідомо утримуються від оприлюднення точних даних про кількість громадян, які виявили бажання виїхати з тимчасово окупованих Олешок в Україну чи в РФ.

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, розголошення офіційної статистики наразі не сприяє об'єктивності, однак оцінити масштаби можна за публікаціями іноземних медіа. Про це він сказав під час пресконференції.

"Офіційно цифри ні я, ні російська сторона не будуть називати. Це не сприяє об'єктивності, — зазначив Лубінець. — Ви бачили цифри від неукраїнських журналістів, тому можете робити висновки самі".

Попри засекреченість підсумкових показників, саме масове прагнення цивільних повернутися на підконтрольну Україні територію стало визначальним під час евакуаційного процесу. Омбудсмен підтвердив, що безпосередньо перед від’їздом української делегації з Олешків на узбіччі дороги зібралися великі групи людей із плакатами, які просили про евакуацію. Завдяки оперативним рішенням, прийнятим на місці без попередніх домовленостей, цих людей вдалося вивезти.

Видео дня

Як зауважив Лубінець, саме Україна стала ініціатором пошуку форматів для виведення цивільного населення з окупованої території. Ключову роль у просуванні переговорного процесу відіграла участь першої леді США Меланії Трамп. Після цього американська сторона виступила гарантом і контролером дотримання режиму припинення вогню.

Наразі український та російський омбудсмени обговорюють із Меланією Трамп можливість поширення цієї гуманітарної практики на інші окуповані території, окрім Олешків. Крім того, розглядається можливість регулярного доставляння гуманітарної допомоги в Олешки — щонайменше раз на місяць.

Відповідаючи на запитання щодо неформального дипломатичного етикету та рукостискань із російською стороною, Дмитро Лубінець підкреслив, що поділяє загальнонаціональні емоції щодо країни-агресора, але ставить на перше місце життя людей: "Я міркую не емоціями, а результатом. Дипломатичний етикет підвищує шанс на порятунок життя людей".

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова зазначила, що під час зустрічі з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем сторони підписали двомовну угоду, в якій було чітко визначено всі етапи гуманітарного процесу.

Крім того, Генштаб ЗСУ розкрив, що окупанти робили під час тиші і чи було їм це на руку.