Гуманітарна місія в Костянтинівці за зразком Олешок: як у Києві оцінили ініціативу Москви

Пропозицію Путіна провести "гуманітарну місію" в Костянтинівці за зразком Олешок у Києві сприйняли з підозрою. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин нагадав, що під прикриттям операції в Олешках росіяни завели техніку та ротували військових.

Насторожену реакцію викликала в Офісі президента ідея Москви провести "гуманітарну місію" в Костянтинівці на Донеччині – за прикладом окупованих Олешок. На запитання журналістів, чи готовий Київ розглядати таку можливість, відповів радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє "Радіо Свобода".

"Враховуючи, що в Олешки вони [прим.ред. – Росія] завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з'ясувати всі деталі", – сказав він.

В ОП відповіли на пропозицію Путіна Фото: 24 канал

Що саме запропонував Путін

Ініціативу російський президент озвучив під час зустрічі з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, про що пишуть російські ЗМІ. За його словами, Росія контролює Костянтинівку й готова забезпечити безпеку гуманітарної місії за зразком Олешок на Херсонщині. Армії РФ, додав він, знадобиться п'ять діб на розмінування поблизу міста.

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"Якщо Київ вважає, що контролює місто, нехай забезпечить безпеку зі свого боку", – заявив Путін.

Українська сторона захоплення Костянтинівки не підтверджувала – місто залишається зоною активних боїв.

Чому в Києві згадують Олешки

Саме після гуманітарної операції в Олешках президент Володимир Зеленський повідомляв, що під її прикриттям російська армія провела на Лівобережжі значну ротацію особового складу та техніки.

Раніше повідомлялося, що росіяни завели додаткові сили в Олешки – посилення окупантів на Херсонщині відбулося саме під час евакуації населення.

Також повідомлялося, що українська та російська сторони свідомо утримуються від оприлюднення точних даних про кількість людей, які виявили бажання виїхати з тимчасово окупованих Олешок до України чи до Росії. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, розголошення офіційної статистики наразі не сприяє об'єктивності, однак масштаби можна оцінити за публікаціями іноземних медіа. Про це він сказав під час пресконференції.