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Думки Російсько-українська війна

Рахуйте трупи. Скільки росіян загинуло на війні проти України та звідки вони до нас приїхали

"Станом на 26 липня група "Інформаційний опір" зафіксувала імена 5 001 російського окупанта, яких у самій Росії публічно поховали або офіційно визнали знищеним. Наголошую — це лише те, що видно за відкритими російськими джерелами та чітко прив'язане до регіону". Думка.

Олексій Копитько
Олексій Копитько
Радник міністра оборони України
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армія Росії, військова техніка
Фото: Facebook Генштаб ЗСУ | Знищена техніка армії Росії

Колеги нарахували ще приблизно 70 осіб, яких у Росії офіційно визнали знищеними, але є питання з місцем похорону. Похорони офіційно зафіксовані в 2 572 населених пунктах. Зокрема, сьогодні губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко повідомив про "загибель під час спеціальної військової операції" одразу 12 бійців Росгвардії з регіону.

Це одне з найбільших (якщо не найбільше) одномоментне офіційне (!) визнання втрат у регіонах із 24.02. Зазвичай визнають 1-5 за раз. До того ж — через час повідомлення видаляють.

Загалом із Сахаліну та Курильських островів уже знищено 47 осіб. Як чисто технічно їм могли загрожувати бендерівці та "фашисти" — загадка.

Враховуючи 1) "безвісти зниклих" і 2) похованих непублічно (співвідношення в регіонах відрізняється в рази, таємно ховають у 3-7 разів більше, ніж відкрито), навіть за найскромнішими підрахунками безповоротні втрати російських військ становлять 25+ тисяч осіб.

Якщо додати до цього мешканців ОРДЛО та різного роду найманців (їх просто не рахують), можна прикинути кількість людей, яких занапастив Путін з того боку.

Лідирують за кількістю офіційно визнаних трупів:

  • Республіка Дагестан — 251;
  • Бурятія — 215;
  • Краснодарський край — 179;
  • Башкортостан — 165;
  • Волгоградська область — 155;
  • Чечня — 131;
  • Забайкалля — 126;
  • Оренбурзька область — 128;
  • Челябінська область — 117;
  • Ростовська область — 110;
  • Північна Осетія — 113;
  • Саратовська область — 106;
  • Алтайський край — 105;
  • Пермський край — 105;
  • Татарстан — 103;
  • Свердловська область — 103.

Для порівняння:

  • Москва — 15;
  • СПб — 34;
  • Севастополь — 50.

Є кілька міст, які балансують біля позначки 50 — Улан-Уде, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков.

Разом: уже 16 регіонів визнали понад 100 убитих, але Москва, як і раніше, практично не воює.

Збирати резерви Кремлю все складніше. Тому частіше лунають сигнали про найманців із Центральної Азії. Напевно, намагатимуться рекрутувати білорусів.

Джерело.

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