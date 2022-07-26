Рахуйте трупи. Скільки росіян загинуло на війні проти України та звідки вони до нас приїхали

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Колеги нарахували ще приблизно 70 осіб, яких у Росії офіційно визнали знищеними, але є питання з місцем похорону. Похорони офіційно зафіксовані в 2 572 населених пунктах. Зокрема, сьогодні губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко повідомив про "загибель під час спеціальної військової операції" одразу 12 бійців Росгвардії з регіону.

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Це одне з найбільших (якщо не найбільше) одномоментне офіційне (!) визнання втрат у регіонах із 24.02. Зазвичай визнають 1-5 за раз. До того ж — через час повідомлення видаляють.

Загалом із Сахаліну та Курильських островів уже знищено 47 осіб. Як чисто технічно їм могли загрожувати бендерівці та "фашисти" — загадка.

Враховуючи 1) "безвісти зниклих" і 2) похованих непублічно (співвідношення в регіонах відрізняється в рази, таємно ховають у 3-7 разів більше, ніж відкрито), навіть за найскромнішими підрахунками безповоротні втрати російських військ становлять 25+ тисяч осіб.

Якщо додати до цього мешканців ОРДЛО та різного роду найманців (їх просто не рахують), можна прикинути кількість людей, яких занапастив Путін з того боку.

Лідирують за кількістю офіційно визнаних трупів:

Республіка Дагестан — 251;

Бурятія — 215;

Краснодарський край — 179;

Башкортостан — 165;

Волгоградська область — 155;

Чечня — 131;

Забайкалля — 126;

Оренбурзька область — 128;

Челябінська область — 117;

Ростовська область — 110;

Північна Осетія — 113;

Саратовська область — 106;

Алтайський край — 105;

Пермський край — 105;

Татарстан — 103;

Свердловська область — 103.

Для порівняння:

Москва — 15;

СПб — 34;

Севастополь — 50.

Є кілька міст, які балансують біля позначки 50 — Улан-Уде, Кострома, Рязань, Волгоград, Псков.

Разом: уже 16 регіонів визнали понад 100 убитих, але Москва, як і раніше, практично не воює.

Збирати резерви Кремлю все складніше. Тому частіше лунають сигнали про найманців із Центральної Азії. Напевно, намагатимуться рекрутувати білорусів.

Джерело.

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