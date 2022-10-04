Камбала, минтай и кета: на Сахалине семьям мобилизованных выделили по 5 кг рыбы

Родственники мобилизованных на войну в Украину также просят местную власть заготовить им дров на зиму и починить аварийные ступеньки в подъездах.

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В Сахалинской области (РФ) семьям мобилизованных на войну с Украиной мужчин выделят по пять килограммов мороженной рыбы. Об этом заявил во время брифинга региональный руководитель партии "Единая Россия" Михаил Шувалов.

По словам чиновника, руководство области уже договорилось с рыбопромышленниками, чтобы те поддержали родственников мобилизованных на войну продуктовой помощью.

Для семей новоиспеченных военных выделили 9 тонн свежемороженой рыбы. Среди них – камбала, минтай и кета. Каждая семья, из которой мужчина отправился на войну в Украину, получит пять-шесть килограммов рыбы, утверждает Шувалов.

В России эта акция уже получил название "Доступная рыба".

Кроме того, как сообщает информационное агентство "Сахалин", родственники мобилизованных пожаловались властям на бытовые и экономические трудности.

Самые популярные просьбы – это помочь с заготовкой дров на зиму и отремонтировать аварийные подъезды. Кроме того, семьи мобилизованных хотят, чтоб за их родственниками сохранили рабочие места.

Также родственники новобранцев, которые отправились воевать в Украину, просят об отсрочке выплат по кредитам.

Напомним, мобилизованным тувинцам предоставят продуктовую помощь. В пакет помощи будут входить мука, картофель и голова барана.

Фокус также писал о том, что в российских городах военкоматы не справляются с нагрузкой, поэтому мобилизованных размещают в зданиях без отопления, туалетов и медицинской помощи. Также вручаются повестки всем подряд, чтобы выполнить норму по мобилизации.