Камбала, минтай і кета: на Сахаліні сім'ям мобілізованих виділили по 5 кг риби

Родичі мобілізованих на війну в Україну також просять місцеву владу заготувати їм дров на зиму та полагодити аварійні сходи у під'їздах.

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У Сахалінській області (РФ) сім'ям мобілізованих на війну з Україною чоловіків виділять по п'ять кілограмів мороженої риби. Про це заявив під час брифінгу регіональний керівник партії "Единая Россия" Михайло Шувалов.

За словами чиновника, керівництво області вже домовилося з рибопромисловцями, щоб ті підтримали родичів мобілізованих на війну продуктовою допомогою.

Для сімей новоспечених військових виділили 9 тонн свіжомороженої риби. Серед них — камбала, минтай і кета. Кожна родина, з якої чоловік вирушив на війну в Україну, отримає п'ять-шість кілограмів риби, стверджує Шувалов.

У Росії ця акція уже отримала назву "Доступна риба".

Крім того, як повідомляє інформаційне агентство "Сахалин", родичі мобілізованих поскаржилися владі на побутові й економічні труднощі.

Найпопулярніші прохання — це допомогти із заготівлею дров на зиму та відремонтувати аварійні під'їзди. Крім того, сім'ї мобілізованих хочуть, щоб за їхніми родичами зберегли робочі місця.

Також родичі новобранців, які вирушили воювати в Україну, просять про відтермінування виплат за кредитами.

Нагадаємо, мобілізованим тувинцям нададуть продуктову допомогу. У пакет допомоги входитимуть борошно, картопля і голова барана.

Фокус також писав про те, що в російських містах військкомати не справляються з навантаженням, тому мобілізованих розміщують у будинках без опалення, туалетів і медичної допомоги. Також вручаються повістки всім поспіль, щоб виконати норму щодо мобілізації.