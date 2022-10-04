Без ночівлі, їжі та медикаментів: українська розвідка про мобілізацію в РФ

У російських містах військкомати не справляються з навантаженням, тому мобілізованих розміщують у будинках без опалення, туалетів та медичної допомоги. Також вручаються повістки всім поспіль, щоб виконати норму щодо мобілізації.

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У російських містах недостатньо засобів для забезпечення мобілізованих росіян. У них не вистачає спальних місць, їжі, форми та медичного обслуговування. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В Омську мобілізованих розмістили на території танкового інженерного інституту. Спочатку розраховували, що там розмістять 6000 росіян. Проте за фактом до 30 вересня там було вже 9000 осіб, а до 1 жовтня їхня кількість зросте ще на 2000. Керівництво інституту не може забезпечити весь особовий склад навіть мінімальними умовами проживання та харчуванням.

Мобілізованим не вистачає спальних місць та туалетів, а у приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря знижується до -6. Через це багато людей хворіють, але їм не надають медичної допомоги. Ситуацію намагаються покращити відправляючи мобілізованих до Єкатеринбурга, проте ситуація там така сама. Понад те, частину мобілізованих навіть не видали військову форму, оскільки її не вистачило.

У Брянській та Курській областях мобілізовані самі закуповують військову форму та спорядження, тому власники військовоторгів підняли ціни на продукцію. Це викликає обурення та скарги серед росіян.

Розвідники зазначають, що у РФ готують нові підрозділи спецпризначення для придушення антимобілізаційних протестів. Загалом у ГУР зазначають, що мобілізація до РФ проходить хаотично. Повітка видається всім підряд, щоб виконати план з часткової мобілізації. Також існують проблеми з грошовим забезпеченням мобілізованих та тих, хто пішов до армії за контрактом.

Все частіше наголошують на випадках, коли солдати не отримують грошових нагород, через що вони звертаються до судів та прокуратури. Також зросла такса за відхилення від мобілізації, тепер це коштує 500 тис. рублів.

Нагадаємо, в підмосковній військовій частині мобілізовані побили контрактників, оскільки вони спробували влаштувати дідівщину.

Раніше командувач ОС Наєв заявив, що РФ перекидає мобілізованих на Сумський напрямок, де вони проходитимуть підготовку.