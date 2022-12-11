Медведєв назвав головних ворогів Росії

Колишній президент РФ вважає недружнім весь Захід, зокрема Австралію та Нову Зеландію. За його словами, російський ВПК нарощує виробництво потужної зброї, заснованої на "нових засадах".

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Вороги Росії знаходяться не лише в Україні, а й у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії та Новій Зеландії. Про це написав у Telegram заступник голови Ради безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

"Нам набагато складніше — наш ворог окопався не тільки в Київській губернії нашої рідної малоросії. Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії і в цілій низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам", — зазначив він.

За словами Медведєва, РФ нарощує виробництво "найпотужніших засобів поразки, зокрема заснованих на нових принципах". Що має на увазі під "новими принципами", він не уточнив.

Заступник голови Ради безпеки РФ образив тих, хто вважає Росію ворогом.

"Псевдоукраїнські шалені шавки з російськими прізвищами, захлинаючись токсичною слиною, розповідають, що їхній ворог розташований у межах Росії — від заходу до Владивостока. Сказ не лікується", — підсумував російський чиновник.

Гнати до Владивостока — у РНБО розкрили плани знищення ЗС РФ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу NТА сказав, що ЗСУ не питатимуть дозволів на завдання ударів по агресору, де б він не знаходився.

"Ми будемо здатні на все. Щодо наших інтересів, ми нікого запитувати не будемо — куди і де нам потрібно бити ворога. Ворог перебуває у нас, починаючи від кордонів на нашій території, закінчуючи Владивостоком", — заявив він.

Данілов наголосив, що Україна не збирається питати, як їй слід знищувати супротивника.

"Дехто нам радить, що робити, щоб щось там не загострювати. Воно у нас загострене не лише після 24 лютого, воно загострене вже роки, роки та роки. Ми не можемо зрадити тих людей, які поклали свої життя за Україну. Не можемо не відповісти агресору, який постійно посягає на нашу територію", — сказав він.

Медведєв напередодні зізнався, що сам пише тексти у своєму Telegram-каналі. Експрезидент РФ вважає, що пише правду-матку для виклику реального інтересу аудиторії.

Російські ЗМІ з'ясували, що можливий автор публікацій Дмитра Медведєва володіє квартирою за 105 млн рублів в елітному ЖК "Смоленська застава" в Москві. Пости Медведєву пише Олег Осипов, речник колишнього президента РФ.

Дмитро Медведєв публікує здебільшого антиукраїнські пости. Він погрожував ударити по Україні зброєю, яку окупанти ще не застосовували.