"Окопались повсюду": Медведев назвал главных врагов России

Бывший президент РФ считает недружественным весь Запад, в том числе Австралию и Новую Зеландию. По его словам, российский ВПК наращивает производство мощного оружия, основанного на "новых принципах".

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Враги России находятся не только в Украине, а и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Об этом написал в Telegram заместитель главы Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев.

"Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — отметил он.

По словам, Медведева, РФ наращивает производство "самых мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах". Что имеется в виду под "новыми принципами", он не уточнил.

Замглавы Совбеза РФ оскорбил тех, кто считает Россию врагом.

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь токсичной слюной, рассказывают, что их враг расположен в границах России – от запада до Владивостока. Бешенство не лечится", – подытожил российский чиновник.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала NТА сказал, что ВСУ не будут спрашивать разрешений на нанесение ударов по агрессору, где бы он не находился.

"Мы будем способны на все. Что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем – куда и где нам нужно бить врага. Враг находится у нас, начиная от границ на нашей территории, заканчивая Владивостоком", — заявил он.

Данилов подчеркнул, что Украина не собирается спрашивать, как ей следует уничтожать противника.

"Некоторые нам советуют, что делать, чтобы что-то там не обострять. Оно у нас обострено не только после 24 февраля, оно обострено уже годы, годы и годы. Мы не можем предать тех людей, которые положили свои жизни за Украину. Не можем не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию" – заключил он.

Медведев накануне признался, что сам пишет тексты в своем Telegram-канале. Экс-президент РФ считает, что пишет "правду-матку" для вызова реального интереса аудитории.

Российские СМИ выяснили, что возможный автор публикаций Дмитрия Медведева владеет квартирой за 105 млн рублей в элитном ЖК "Смоленская Застава" в Москве. Посты Медведеву пишет Олег Осипов, пресс-секретарь бывшего президента РФ.

Дмитрий Медведев публикует в основном антиукраинские посты. Он угрожал ударить по Украине оружием, которое оккупанты еще не применяли.