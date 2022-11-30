Автор антиукраинских постов Медведева владеет квартирой стоимостью 105 млн рублей, — СМИ

Олег Осипов был трудоустроен у экс-президента РФ в сентябре 2018 года, а уже через несколько месяцев стал владельцем московской квартиры в элитном ЖК.

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Вероятный автор публикаций экс-президента РФ Дмитрия Медведева владеет квартирой стоимостью 105 млн рублей. Об этом пишет российское издание "Полигон Медиа".

По данным журналистов, автором публикации Дмитрия Медведева в его Telegram-канале, вероятно, является Олег Осипов, который официально является пресс-секретарем экс-президента РФ.

Помощник заместителя главы Совфеда был трудоустроен в сентябре 2018 года. Уже через несколько месяцев полный тезка Олега Осипова стал собственником квартиры площадью 143 квадратных метра в элитном ЖК "Смоленская Застава" в Ружейном переулке.

В декларации пресс-секретаря Медведева указана площадь Квартиры и она, как отмечают журналисты, полностью совпадает с данными из Росреестра.

Средняя цена квадратного метра в элитном ЖК составляет около 736 тыс. рублей. Таким образом, квартира пресс-секретаря Дмитрия Медведева стоит как минимум 105 млн рублей.

Журналисты также отмечают, что за последние три года, работая на экс-президента РФ, Осипов заработал почти 43 млн рублей.

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Отметим, что с первого дня вторжения Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале неоднократно публиковал антиукраинские посты. В частности, топ-соратник Путина угрожал нанести удары по Украине с помощью оружия, которое ранее ВС РФ не применяли.

Также Дмитрий Медведев высмеивал ракетные удары ВС РФ по критической инфраструктуре, которые спровоцировали экстренные отключения света в Украине.