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Автор антиукраинских постов Медведева владеет квартирой стоимостью 105 млн рублей, — СМИ

медведев
Вероятным спикером Дмитрия Медведева и автором его антиукраинских постов оказался владелец элитной недвижимости

Олег Осипов был трудоустроен у экс-президента РФ в сентябре 2018 года, а уже через несколько месяцев стал владельцем московской квартиры в элитном ЖК.

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Вероятный автор публикаций экс-президента РФ Дмитрия Медведева владеет квартирой стоимостью 105 млн рублей. Об этом пишет российское издание "Полигон Медиа".

По данным журналистов, автором публикации Дмитрия Медведева в его Telegram-канале, вероятно, является Олег Осипов, который официально является пресс-секретарем экс-президента РФ.

Помощник заместителя главы Совфеда был трудоустроен в сентябре 2018 года. Уже через несколько месяцев полный тезка Олега Осипова стал собственником квартиры площадью 143 квадратных метра в элитном ЖК "Смоленская Застава" в Ружейном переулке.

В декларации пресс-секретаря Медведева указана площадь Квартиры и она, как отмечают журналисты, полностью совпадает с данными из Росреестра.

Средняя цена квадратного метра в элитном ЖК составляет около 736 тыс. рублей. Таким образом, квартира пресс-секретаря Дмитрия Медведева стоит как минимум 105 млн рублей.

Журналисты также отмечают, что за последние три года, работая на экс-президента РФ, Осипов заработал почти 43 млн рублей.

осипов, недвижимость осипов, спикер медведева Fullscreen
Журналисты выяснили, что предполагаемый спикер Дмитрия Медведева владеет элитной недвижимостью
осипов, недвижимость осипов, спикер медведева Fullscreen
Журналисты выяснили, что предполагаемый спикер Дмитрия Медведева владеет элитной недвижимостью

Отметим, что с первого дня вторжения Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале неоднократно публиковал антиукраинские посты. В частности, топ-соратник Путина угрожал нанести удары по Украине с помощью оружия, которое ранее ВС РФ не применяли.

Также Дмитрий Медведев высмеивал ракетные удары ВС РФ по критической инфраструктуре, которые спровоцировали экстренные отключения света в Украине.