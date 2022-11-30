Автор антиукраїнських постів Медведєва володіє квартирою вартістю 105 млн рублів, — ЗМІ

Олег Осіпов був працевлаштований в експрезидента РФ у вересні 2018 року, а вже за кілька місяців став власником московської квартири в елітному ЖК.

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Імовірний автор публікацій експрезидента РФ Дмитра Медведєва має квартиру вартістю 105 млн рублів. Про це пише російське видання "Полігон Медіа".

За даними журналістів, автором публікації Дмитра Медведєва у його Telegram-каналі, ймовірно, є Олег Осіпов, який офіційно є речником експрезидента РФ.

Помічник заступника голови Радфеда був працевлаштований у вересні 2018 року. Вже за кілька місяців повний тезка Олега Осіпова став власником квартири площею 143 квадратні метри в елітному ЖК "Смоленська застава" у Ружейному провулку.

У декларації прессекретаря Медведєва зазначено площу Квартири, і вона, як стверджують журналісти, повністю збігається з даними з Росреєстру.

Середня вартість квадратного метра в елітному ЖК становить близько 736 тис. рублів. Так квартира прессекретаря Дмитра Медведєва коштує щонайменше 105 млн рублів.

Журналісти також зазначають, що за останні три роки, працюючи на експрезидента РФ, Осіпов заробив майже 43 млн рублів.

[ + – ] Журналісти з'ясували, що передбачуваний речник Дмитра Медведєва володіє елітною нерухомістю [ + – ] Журналісти з'ясували, що передбачуваний речник Дмитра Медведєва володіє елітною нерухомістю

Зазначимо, що від першого дня вторгнення Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі неодноразово публікував антиукраїнські пости. Зокрема, топсоратник Путіна погрожував завдати ударів по Україні за допомогою зброї, яку раніше ЗС РФ не застосовували.

Також Дмитро Медведєв висміював ракетні удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі, які спровокували екстрені відключення світла в Україні.